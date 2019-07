Sauerei am Kreisverkehr Allersberg: Jede Menge "Steckerlaseis" verloren

ALLERSBERG - Es muss ein kurioser Anblick gewesen sein: Am Freitagmorgen bedeckte eine große Menge Eis am Stiel den Kreisverkehr bei Allersberg. Das Eis schmolz langsam in der aufgehenden Sonne, wodurch die Fahrbahn sehr rutschig wurde. Ein unbekannter Fahrer hatte wohl seine Ladung verloren - Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Laut Polizei landeten rund 30 Packungen Eis am Stiel auf der Fahrbahn. (Symbolbild)



Am Freitagmorgen gegen 6 Uhr befuhr ein unbekanntes Fahrzeug den Kreisverkehr bei Allersberg. Vermutlich, weil die kühlende Ladung nicht gut genug gesichert war, verlor der Fahrer Unmengen an „Steckerlaseis“. Es landete auf der Fahrbahn und zerschmolz.

In der Hitze schmolz das Eis und die Fahrbahn wurde daraufhin rutschig. Laut Polizeiinspektion Hilpoltstein handelte es sich um große Mengen Eis, die im geschmolzenen Zustand vier bis fünf Quadratmeter des Kreisverkehrs bedeckten. Es dauerte seine Zeit, bis die rund 30 Packungen Eis am Stiel ordnungsgemäß beseitigt werden konnten.

Der Kreisverkehr wurde von der Straßenmeisterei gereinigt, in dieser Zeit regelte die Polizei den Verkehr. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den „Eisfahrer“ beziehungsweise das „Eisauto“. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09174/4789-14 mit der Polizeiinspektion Hilpoltstein in Verbindung zu setzen.

