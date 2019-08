Schwerer Motorradunfall bei Greding: A9 gesperrt

Biker steuerte aus unbekannten Gründen in die Leitplanke - vor 51 Minuten

GREDING - Auf der A9 bei Greding ereignete sich am frühen Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Motorradfahrer war am frühen Freitagnachmittag auf der A9 Richtung München unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe Greding in die Mittelleitplanke steuerte und dabei alleinbeteiligt von seinem Fahrzeug stürzte. Dabei zog er sich laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Bilderstrecke zum Thema Sechsspurig und legendär: Das ist die A9 in Bildern Wie kennen sie aus den Verkehrsnachrichten oder von der Fahrt nach Berlin. Sie war täglich in den Schlagzeilen, als 1989 die Mauer fiel. Nach der Wende wurde sie als Projekt Deutsche Einheit sechsspurig ausgebaut. Die A9 ist mit 530 Kilometern eine der längsten deutschen Fernstraßen - die Geschichte eines Fernwegs in Bildern.



Derzeit wird der Verletzte noch vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt behandelt. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in Richtung München daher komplett gesperrt. Nach der Erstversorgung vor Ort wird der Verunfallte per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh