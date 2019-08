Sonne lacht für Feuerwehr und Trödelmarkt

Die Allersberger luden zum Platzfest ein, die Besucher kamen in Strömen. - vor 44 Minuten

ALLERSBERG - Die Feuerwehr erwischte für ihr Platzfest genau das richtige Wetter: Je näher es nach dem Regen am Wochenende darauf zuging, desto wärmer wurde es. Gerade rechtzeitig, dass die Jungen und Mädchen ihre Plätze für den Trempelmarkt beziehen konnten.

Viele reizvolle Spielsachen warteten auf dem Trempelmarkt beim Platzfest der Allersberger Feuerwehr auf neue Kunden. © Reinhold Mücke



Vorsichtshalber stellten einige Eltern einen Pavillon, der dann aber nur gegen die Sonne helfen musste. Und als das Platzfest zu Ende ging, zogen schon wieder Gewitterwolken auf.

So kamen viele Besucher, sie bevölkerten den Platz vor dem Feuerwehrhaus schon vor dem eigentlichen Beginn. Dass es nicht zu kühl wurde, dafür sorgten auch die beiden Musiker von "Haribo". Eine Reihe von Kindern hatte zu Hause das Zimmer geleert und bot das Ausgeliebte beim Trempelmarkt zum Kauf an. Alle möglichen Spielsachen und auch Bücher, DVD-Filme und vieles mehr fand guten Absatz und neue Besitzer. Und mit dem Erlös ließ sich vielleicht am Nachbarstand etwas zum Schnäppchenpreis finden.

Auch am zweiten Festtag war nochmal jede Menge los. Die Feuerwehrleute boten erneut ihre Spezialitäten an und ab dem Mittagessen sorgte auch Conny Waldmüller für exzellente musikalische Unterhaltung. Jede Menge verlockender Torten und Kuchen standen im Angebot, und auf die Kinder warteten im Umfeld mit einer Hüpfburg und dem Spielplatz der Feuerwehr viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.