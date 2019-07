Am Wochenende kam die Feuerwehrjugend des Landkreises Roth in Hilpoltstein zusammen: Beim 38. Kreisjugendfeuerwehrtag wurde fleißig geübt. Auch der Spaß durfte nicht fehlen.

Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Donnerstag ein Auto auf der A9 in Richtung Nürnberg völlig aus. Während der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen an der Anschlussstelle Hilpoltstein.