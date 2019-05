Unfall mit zwei Totalschäden zwischen Greding und Kraftsbuch

Die Fahrer der Autos, die in einer Rechtskurve zusammen stießen, blieben unverletzt. - vor 24 Minuten

GREDING/HILPOLTSTEIN - Ein Fahrfehler war die Ursache für einen Crash, bei dem niemand verletzt wurde. Am Ende hatten beide beteiligten Fahrzeuge aber nur noch Schrottwert.

Am Dienstagnachmittag war ein 24-jähriger Mann aus Nennslingen mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2336 von Greding in Richtung Kraftsbuch unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er über die Fahrbahnmitte auf die Gegenseite und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Toyota eines 57-Jährigen aus Greding.

Der Schaden am Skoda wurde auf 4500 Euro geschätzt, der am Toyota auf 6000 Euro. Unter dem Strich sei aber bei beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden zu diagnostizieren, teilte die Polizei mit. Glück im Unglück hatten die beiden Fahrer: Sie blieben bei der Karambolage unverletzt.

