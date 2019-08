Von Motorrad erfasst: E-Biker in Franken schwer verletzt

78-Jähriger übersah Motorradfahrer beim Überqueren der Straße - vor 1 Stunde

THALMÄSSING - In Thalmässing ereignete sich am Donnerstag ein schwerer Radunfall: Ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer wurde von einem Motorrad erfasst, als er gerade die Straße überqueren wollte. Er schleuderte auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen.

Der 78-Jährige war am Donnerstagvormittag mit seinem Pedelec auf dem Gredl-Radweg von Alfershausen in Richtung Thalmässing unterwegs. Als er die Staatsstraße 2225 überqueren wollte, übersah er einen Motorradfahrer, der in Richtung Alfershausen fuhr. Der 66-jähriger Biker konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer, der dadurch auf die Straße geschleudert wurde.

Der 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Motorradfahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

