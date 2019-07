Warum die "Gredl"-Bahn am Wochenende stehen blieb

ROTH/HILPOLTSTEIN - Am Freitag fielen zwischen Roth und Hilpoltstein die meisten Züge der "Gredl" aus. Am Samstag entfielen einzelne Verbindungen, am Sonntag fuhr gar kein Zug mehr. Was war da los?

War am Wochenende von zahlreichen Ausfällen betroffen: Die "Gredl"-Bahn zwischen Roth und Hilpoltstein. © Paul Götz (Archiv)



Wir haben bei der Bahn nachgefragt, was die Ursache für die Zugausfälle am Wochenende zwischen Roth und Hilpoltstein waren. Daraufhin erhielten wir von einem Bahnsprecher folgende Antwort: "Da derzeit wenig qualifizierte Lokführer auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, ist es für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen sehr schwierig, kurzfristig bei erhöhten Bedarfen zu reagieren."

Spezielle Kenntnisse nötig

Am Wochenende seien überdurchschnittlich viele Lokführer krank gewesen, die auch nicht kurzfristig durch andere Kollegen ersetzt werden konnten, da diese für andere Schichten eingeteilt gewesen seien. Es seien auch nicht genügend Lokführer für die Strecke Roth-Hilpoltstein verfügbar gewesen, weil "diese spezielle Streckenkenntnisse und Fahrzeugscheine für die spezifischen Einsatzgebiete benötigen."

In solchen Fällen, in denen das Fahrpersonal nicht ausreicht, um alle Züge planmäßig fahren zu lassen, "wird darauf geachtet, dass geringer befahrene Linien betroffen sind, wie am vergangenen Wochenende bei Regio Bayern, die Regionalbahnen zwischen Hilpoltstein und Roth." Die Bahn sorgte für einen Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen.