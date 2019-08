Zum 16. Mal hieß es am Samstag in Hilpoltstein wieder "Rock hinter der Burg". Vier Bands präsentierten vor der malerischen Kulisse der Hilpoltsteiner Burgruine eine bunte Mischung durch alle Sparten des Rock, Pop, Punk, Metal und Hardcore. Zum Line-up gehörten die Formationen "Shark Tank", "The Shadow Lizzards", "Suck It Up" und "Blacktory". Bis Mitternacht ging die wilde Party, die jede Menge Besucher jeden Alters auf den Burganger lockte. © Tobias Tschapka