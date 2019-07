Zum großen Finale: Heidecker Heimatfest endet mit Feuerwerk

HEIDECK - Das Heimatfest Heideck ist zu Ende: Nach einem Trödelmarkt auf dem Marktplatz am Samstag und einem großen Festumzug durch die Stadt am Sonntag bildete das Musikfeuerwerk am Nachthimmel den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten.

Alle Blicke waren gen Firmament gerichtet, als das Musikfeuerwerk den Nachthimmel über Heideck in bunte Farben tauchte. © Christian Albrecht



Das ganze Wochenende wurde in Heideck gefeiert, den vorläufigen Höhepunkt bildete der Festumzug am Sonntag. Der Montag stand dann im Zeichen des Frühschoppens am Festplatz mit anschließendem gemütlichen Beisammensein in Festzelt und Biergarten. Zum feierlichen Abschluss wurde ein buntes Feuerwerk in den Nachthimmel über der Stadt gezaubert, das die Zuschauer in seinen Bann zog.