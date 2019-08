Hitze-Comeback: Knapp 30 Grad läuten das Wochenende ein

Es bleibt aber weiterhin regnerisch - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Das Wetter bleibt weiter unbeständig: Zwar klettern die Temperaturen am Donnerstag auf 25 und am Freitag sogar auf 30 Grad, doch es könnte weiterhin zu Regenschauern kommen. Die Nächte bleiben eher kühl.

+++ Am Donnerstag soll es laut Wetterochs wolkig bis heiter werden, ein Zwischenhoch beschert uns bei bis zu 25 Grad einen leichten Wind aus West. Andere Wetterdienste kündigen jedoch weitere Regenfälle an, es gilt also, den Schirm parat zu halten.

+++ Am Freitag wird es wieder hochsommerlich, wenigstens tagsüber: bis zu 30 Grad sind angekündigt. Am Abend und in der Nacht erreicht Nürnberg dann allerdings wieder eine Kaltfront mit schauerartigen und gewittrigen Regenfällen.

+++ Auch das Wochenende bleibt durchwachsen, am Samstag sind 23 Grad und Regen angesagt, tags darauf soll es trocken bei 26 Grad werden.