Hitzewelle: Das macht zu wenig Wasser mit Ihrem Körper

Dr. Hans-Joachim Eisele (44) ist seit Anfang 2018 Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Akutgeriatrie am Krankenhaus Rummelsberg. Zuvor war der Lungen-Fachmann Sektionsleiter Pneumologie an den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und leitete davor am Klinikum Fulda die Abteilung für pneumologische Onkologie. © Foto: Krankenhaus Rummelsberg