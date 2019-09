Hochwassergefahr: Unwetterwarnung für Oberfranken

Auch die Oberpfalz ist von starkem Dauerregen bedroht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Sonne gönnt sich derzeit eine Pause. Stattdessen dominieren Regen und Wolken unseren Alltag, die Temperaturen erreichen am Montag sogar nur 14 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Unwettern in der Oberpfalz und Oberfranken. Ab Dienstag kämpft sich die Sonne langsam zurück.

+++ Am Montag sollen Regenfälle das Wetter dominieren. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt Regenschauer am Morgen bis zum Mittag voraus. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 90 Prozent. In Teilen Mittelfrankens, Oberfrankens und der Oberpfalz warnt der DWD vor Unwettern und Dauerregen. Es kann zu Überflutungen und Hochwasser kommen.

Die Sonne zeigt sich kaum und maximal erreicht das Quecksilber die 14-Grad-Marke. Etwas optimistischer blickt der Wetterochs auf den Nachmittag, denn die Regenfälle sollen im Laufe des Tages abklingen.

+++ Ab Dienstag könnte ein Hochdruckgebiet für mehr Wärme in der Region sorgen. Dann sollen die Temperaturen wieder an der 20-Grad-Marke kratzen - genauer gesagt bis auf 19 Grad ansteigen. Außerdem bleibt es trockener. Letzte, leichtere Schauer sind jedoch nicht ganz auszuschließen.

+++ Am Mittwoch dann heißt es langsam aufatmen: Aktuell prophezeien die Prognosen 21 Grad sowie keinen Regen und viel Sonne. Hin und wieder zeigt sich zwar eine Wolke am Himmel, aber es wird wieder deutlich freundlicher als noch am Wochenende.