Hochwasserrisiko und -schutz

Ausstellung des Umweltministeriums im Landratsamt Neustadt

- vor 17 Minuten

NEUSTADT/AISCH - "Ein Hochwasser ist ein natürliches Ereignis und wird sich auch in Zukunft nicht verhindern lassen", stellt das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz in seiner Ausstellung fest, die noch bis Montag, 3. Juni, im Landratsamt in Neustadt besichtigt werden kann.

Über Hochwasserrisiken und -schutzmaßnahmen informiert derzeit eine Ausstellung im Landratsamt Neustadt. © Landratsamt



Sie gibt einen Überblick zum Umgang mit Hochwasser und Hochwasserrisiken in Bayern mit den Fragen: Welche Arten von Hochwasser können auftreten? Warum führt Hochwasser zu Schäden? Wie können diese Risiken reduziert werden?

Das Sachgebiet "Gewässerschutz und Abfallrecht" am Landratsamt hat die zwölf informativen Stellwände des Landesamtes für Umwelt in den Landkreis geholt und lädt ein, diese zu den üblichen Öffnungszeiten im Foyer und im ersten Stock zu besuchen.

Im ersten Stock Obergeschoss liegen auch Flyer und Broschüren zum Thema aus. Weiterführende Informationen sind auch im Internet unter www.hochwasserdialog.bayern.de zu finden.

nb