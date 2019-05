Hochzeitsgesellschaft sorgt für Chaos auf A3 in Franken - 14 Führerscheine eingezogen

Schüsse mit Schreckschusspistole - Ermittlungen gegen 40 Beschuldigte - vor 38 Minuten

HÖSBACH - Anfang Februar sorgte eine Hochzeitsgesellschaft für Chaos auf der A3 in Unterfranken: Durch riskante Manöver bremsten sie Autofahrer aus, bildeten Blockaden, filmten sich - und schossen sogar mit Schreckschusspistolen umher. Jetzt folgen die ersten Konsequenzen.

Die Vorwürfe sind hart. Gegen insgesamt 40 Beschuldigte ermittelt die Aschaffenburger Verkehrspolizei unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch, Verstößen gegen das Waffengesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung. Anlass für die umfangreichen Ermittlungen sind ein Autokorso, der auf der A3 in Unterfranken völlig aus dem Ruder lief. Bei Hösbach fuhr eine Hochzeitsgesellschaft auf die Autobahn auf und blockierte dabei den Verkehr. Die Kolonne verlangsamte immer wieder ihre Fahrt, führte "riskante Bremsmanöver durch und bildete eine Blockade", so skizziert es die Polizei. Zudem filmten sich die Teilnehmer immer wieder.

Besonders gefährlich: Die Männer und Frauen feuerten immer wieder mit einer Schreckschusswaffe umher, sowohl auf der A3 als auch in der Aschaffenburger Innenstadt. Verkehrsteilnehmer seien "enorm gefährdet" worden, so der Vorwurf.

Seit Monaten laufen die Ermittlungen in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Jetzt folgen die ersten Konsequenzen. Man habe, so das Präsidium Unterfranken, mittlerweile vierzehn Führerscheine beschlagnahmt. Die Autofahrer stammen aus dem Landkreis Aschaffenburg sowie aus Hessen.

Gleich mehrere Hochzeitskorsos sorgten in den vergangenen Monaten für bundesweite Aufmerksamkeit. In Dortmund etwa brachten Feiernde den Verkehr auf der A2 bei Kamen zum Erliegen, in Herten verletzte sich bei einer ähnlichen Aktion ein Radler und wurde einfach liegen gelassen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.