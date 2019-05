146 Schaeffler-Mitarbeiter wurden geehrt

Feierstunde für verdiente Arbeitnehmer der Schaeffler AG - vor 59 Minuten

HERZOGENAURACH - Insgesamt 146 Mitarbeiter der Schaeffler-Standorte Herzogenaurach, Höchstadt, Hirschaid, Gunzenhausen und Ingolstadt wurden bei einer feierlichen Abendveranstaltung für ihre langjährige Verbundenheit mit dem Unternehmen geehrt. 67 Jubilare feierten ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit, 73 ihr 40-jähriges Jubiläum.

Seit 50 Jahren Mitarbeiter bei Schaeffler: Die langjährigen Jubilare postierten sich mit Aufsichtsratsvorsitzendem Georg F. W. Schaeffler (l.) zum Gruppenfoto.



Seit 50 Jahren Mitarbeiter bei Schaeffler: Die langjährigen Jubilare postierten sich mit Aufsichtsratsvorsitzendem Georg F. W. Schaeffler (l.) zum Gruppenfoto.



Mit Gerhard Adler, Hans Bogner, Joachim Lohmaier, Rudolf Petri, Maria Steidl und Helmut Süß wurden sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt.

"Ein Unternehmen kann immer nur so gut sein wie seine Mitarbeiter, dessen sind wir uns als Familiengesellschafter besonders bewusst. Es ist gerade Ihre Loyalität, Ihre Tatkraft und Ausdauer, die das Unternehmen zu dem machen, was es ist." Der Aufsichtsratsvorsitzende der Schaeffler AG, Georg F. W. Schaeffler dankte, auch im Namen seine Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, den Jubilarinnen und Jubilaren.

In seiner Rede ging er auch auf die Veränderungen im Automobilbereich ein. "Wir bei Schaeffler sind in der Lage, diese Veränderungen aktiv mitzugestalten und die Chancen zu nutzen. Gerade Sie als unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verkörpern und leben dabei die Werte des Unternehmens. Wie besser könnte man Nachhaltigkeit und Leidenschaft demonstrieren, als mit Mitarbeitern, die über Jahrzehnte dem Unternehmen treu bleiben."

Corinna Schittenhelm, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin, dankte in ihrer Begrüßungsrede den Jubilaren für ihre Loyalität zum Unternehmen: "In einer Welt, die sich immer schneller wandelt, brauchen wir Pfeiler, die uns Konstanz geben. Diese Pfeiler sind Sie, als langjährige und loyale Mitarbeiter. Sie leben vor, dass wir uns bei Schaeffler als eine große Familie verstehen. Als Arbeitgeber sind wir stolz darauf, dass wir zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die über einen so großen Erfahrungsschatz verfügen und diesen weitergeben. Sie sind nicht nur mit uns zusammen in Bewegung geblieben, sondern mit Tatendrang, Innovationskraft und Kreativität Schritte nach vorne gegangen. Das macht Schaeffler nachhaltig erfolgreich."

German Hacker, Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach, betonte die enge Bindung zwischen dem Familienunternehmen Schaeffler und den Mitarbeitern: "Ob Sozialleistungen wie der Wohnungsbau der 1950er und 1960er Jahre oder aktuelle Entwicklungen wie das ,Büro der Zukunft‘: Beim Familienunternehmen Schaeffler stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt, denn nur damit kommt man zu den Spitzenleistungen." Er überbrachte die Glückwünsche auch für seine Amtskollegen Klaus Homann, Gerald Brehm, Karl-Heinz Fitz und Sepp Mißlbeck aus Hirschaid, Höchstadt, Gunzenhausen und Ingolstadt sowie für Landrat Alexander Tritthart.

In Herzogenaurach begingen 47 Mitarbeiter ihr 25-jähriges Jubiläum, 41 ihr 40-jähriges Jubiläum, und vier ihr 50-jähriges Jubiläum. Auch aus Gunzenhausen, Hirschaid, und Ingolstadt wurden Jubilare geehrt. Aus Höchstadt waren es zwölf mit 25-jähriger Zugehörigkeit, 29 mit 40-jähriger und zwei mit 50-jähriger Betriebszugehörigkeit.

nn