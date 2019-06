160 Starter kamen zum Hunde-Agility nach Steppach

STEPPACH - Nach zwei Jahren Pause wurde am Pfingstwochenende wieder ein großes Hunde-Turnier auf dem Gelände des SV Steppach ausgetragen: Agility nennt sich das Absolvieren eines Geschicklichkeits-Parcours über Hürden oder durch Tunnel – möglichst schnell und fehlerfrei.

Ob über Hürden oder durch Tunnel: Beim Agility müssen Hunde ihre Geschicklichkeit beweisen. © Foto: Andrea Rudolph



Von Samstag bis Montag waren insgesamt 160 Teilnehmer aus ganz Europa am Start und sammelten unter anderem Punkte für überregionale oder internationale Meisterschaften; zum krönenden Abschluss fand am Montag der Franken-Cup statt. Die Woche zuvor waren schon einige der 80 Camper angereist, um an einem Workshop teilzunehmen.

Organisiert wurde der ganze sportliche Teil von Johannes Voran aus Burgebrach, die Bewirtung lag in den Händen des hiesigen Sportvereins. "Wir haben am Wochenende insgesamt über 120 Dienste eingeteilt", berichtet Manfred Schleicher, "da hilft wirklich die ganze Bevölkerung mit".

Der SV-Vorsitzende lobte auch das große Engagement einzelner Mitglieder, die vorab viele Arbeitsstunden für die Instandhaltung des Platzes und der Heizung sowie Pflasterarbeiten investiert hatten.

Außerdem freuten sich die Gastgeber über viele Zuschauer, die nicht nur wegen der flinken Hunde, sondern auch aufgrund der guten Bewirtung kamen. Weiter geht es im Veranstaltungskalender des Sportvereins mit dem Johannisfeuer am 22. Juni.

