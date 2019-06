2,5 Promille: Betrunkener uriniert unter Polizei-Kamera

HERZOGENAURACH - Zum Auftakt des Altstadtfestes hatte die Polizei in Herzogenaurach einiges zu tun. So hatte ein Besucher am Freitagabend zu viel getrunken und um kurz vor Mitternacht ein "dringendes Bedürfnis", schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Der Mann, der nicht aus Herzogenaurach und der näheren Umgebung stammt, war wohl ortsunkundig und suchte daher vergeblich eine öffentliche Toilette. Vermutlich aus diesem Grund urinierte der Mann in der Bahnhofstraße vor die Treppe eines Anwesens.

Wenn man bedenkt, dass der Mann ortsunkundig ist, "wäre sein unkontrolliertes Handeln vielleicht nachvollziehbar", vermeldet die Polizei. Dass man seine Notdurft jedoch nicht direkt gegenüber dem beleuchteten "Polizei"-Schild mit Videoüberwachung verrichtet, hätte — laut Polizei – "auch einem Ortsunkundigen zu denken geben müssen". Durch die Aufzeichnungen der Überwachungskamera waren die Beamten sofort alarmiert. Dennoch kamen sie zu "spät": Auch das Ansprechen der Polizisten konnte die Notdurft des Mannes nicht mehr stoppen.

Zu diesem Zeitpunkt waren noch etliche Passanten am Kreisel, die "ungewollt die Situation beobachteten". Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei ergab sich ein Atemalkoholwert von, wie es bei der Polizei heißt, "stattlichen" 2,54 Promille. Das Urinieren in der Öffentlichkeit vor Passanten endete für den Mann letztendlich mit einer entsprechenden Anzeige.

Autos beschädigt

Außerdem kam es während des Altstadtfestes zu Sachbeschädigungen An der Schütt. Als die Polizei sich einen Überblick über die Parksituation verschaffen wollte, bemerkte sie in der Zeit zwischen 22. 40 und 2.10 Uhr, dass Unbekannte mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz beschädigt hatten. Dabei wurde von einem schwarzen Mercedes E 500 der Mercedes Stern abgebrochen und entwendet. Außerdem wurde die Motorhaube des Fahrzeugs zerkratzt.

Zudem wurde von einem schwarzen KIA Sportage das vordere Kennzeichen abgebrochen und entwendet. Ein Teil der abgebrochenen Kennzeichenhalterung konnte unweit des geparkten Pkws am Boden liegend aufgefunden werden. Das fehlende Kennzeichen fand die Polizei um 5.15 Uhr im Parkhaus an der Schütt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf Tathergang oder Täter geben können. Wer also etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0 91 32)/7 80 90 oder persönlich bei der PI Herzogenaurach zu melden.

