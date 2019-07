70 Jahre adidas: Blick ins Gedächtnis der Firma

HERZOGENAURACH - Sportler schauen immer nach vorne. Zum Ziel, zur nächsten Schwierigkeit, die zu überwinden ist. Wo lockt die nächste Herausforderung? Ein Sportunternehmen muss das auch tun. Wo ist der neueste Trend am Horizont, was bringt technologisch den nächsten Schritt? Und genau deswegen gibt es bei adidas eine große Abteilung, die zurückblickt. Und archiviert, was sie sieht und sammelt: das adidas-Archiv.

Dieser Testschuh ist ein Nachkriegsmodell der Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Adi Dassler ließ zunächst die Marke Addas eintragen. Doch eine ähnliche Marke existierte bereits, also wurde daraus adidas. Hier sind zwei Streifen zu sehen, seit 1949 verwendete Adi Dassler die drei Streifen als Markenzeichen. © Foto: Roland Huber



Vor einiger Zeit durften Journalisten in Herzogenaurach diese Räume sehen, und da wurde es fast ehrwürdig still. "Es ist hier konstant 18 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 55 Prozent", erklärte Archivleiter und Wissenschaftler Martin Gebhardt. Klar: Wie bei Kunstwerken müssen die klimatischen Bedingungen stimmen, damit die Objekte lange halten. Solange sie aktiv genutzt werden, sollen sie das ohnehin. Aber im Archiv geht es um Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte, die die Schmuckstücke überleben sollen.

Martin Gebhard mit der schicken Jacke (100 Prozent Baumwolle, Farbton: Maigrün), mit der sich die Damen der deutschen Olympia-Mannschaft 1972 präsentierten. © Foto: Roland Huber



Daher werden die wertvollen Objekte auch nur mit Handschuhen angefasst. So natürlich der WM-Schuh von Fritz Walter vom Finale 1954 in Bern. Da bekommen die wahren Fußballkenner feuchte Augen. Im Archiv lagern acht WM-Schuhe der Helden von Bern: Neben denen von Fritz Walter auch die von Helmut Rahn, Max Morlock, Horst Eckl, Toni Turek, Hans Schäfer, Karl (Charly) Mai und Werner Liebrich. Immer wieder gehen sie als Leihgaben für Ausstellungen quer durchs Land.

„Wir archivieren Momente“, betonen Martin Gebhardt und die Historikerin Sandra Trapp. Das heißt, es geht nicht nur um das Objekt, sondern auch, welche Geschichte dahinter steht. So hängt im Regal auch das WM-Trikot von Benedikt Höwedes. Kurz vor der Halbzeitpause des Finales 2014 gegen Argentinien traf Höwedes per Kopfball den Pfosten und sank danach enttäuscht auf den Rasen. Der grüne Fleck unten am Trikot dokumentiert diesen Moment.

Der Schuh mit den drei „Riemen“: adidas-Mitarbeiterin Sandra Trapp zeigt einen alten Schuhkarton. Auf gute Präsentation wurde von Anfang an Wert gelegt. © Foto: Roland Huber



Sportgeschichte pur also, aber auch Ansporn für den Erfolg von morgen: Immer wieder lassen sich Entwicklungs- und Designabteilungen von adidas von den ehrwürdigen Objekten inspirieren. So kann der Blick zurück manchmal auch den Weg nach vorne weisen. Zur Sicherheit – man weiß ja nie, was einmal wichtig gewesen sein wird – , wandern aktuell rund 10 bis 20 Prozent der adidas-Kollektionen ins Archiv. Kein Wunder, dass mittlerweile 40 000 Objekte zusammengekommen sind.

Der Fleck unten am Trikot beweist: Das ist das Endspiel-Trikot von Benedikt Höwedes. Ein Fleck, der einen Sportmoment aus dem WM-Finale von 2014 markiert. © Foto: Roland Huber



Das Archiv in seiner heutigen Form existiert seit der Fertigstellung des Laces-Gebäudes auf der World of Sports und nahm 2012 seinen Betrieb auf. Die Wurzeln des Archivs liegen gleichwohl weiter zurück. Bereits Firmengründer Adi Dassler begann damit, Schuhe zu sammeln und für Neuentwicklungen und Verbesserungen bestehender Produkte darauf zurückzugreifen. Auch nach seinem Tod wurden viele Objekte aufbewahrt, zunächst im Sportschuhmuseum in Herzogenaurach und danach im Trainingscenter von adidas in Scheinfeld. Eine Name taucht in diesem Zusammenhang immer wieder auf: Karl-Heinz Lang. Lang war langjähriger Mitarbeiter, der von Adi Dassler als Schuhtechniker angelernt wurde. Er sammelte zahlreiche Produkte und bewahrte sie am Standort Schlüsselfeld auf. Teile dieser Sammlung sind inzwischen Bestandteil des aktuellen Archivs.

