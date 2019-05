AischPark-Center ist "noch im Entwicklungsprozess"

Ein Gespräch mit Tim Grevelhörster, Center-Manager des AischPark-Centers, über die ersten Monate des Fachmarktzentrums - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Gut ein halbes Jahr ist seit der Eröffnung des Höchstadter AischPark-Centers vergangen. Manch einer möchte den Einkaufstempel nicht mehr missen, andere verweisen darauf, dass der riesige Parkplatz zeitweise recht leer wirkt. Center-Manager Tim Grevelhörster zieht eine erste Bilanz.

Richtig voll war es am ersten Öffnungstag des AischPark-Centers am Kieferndorfer Weg in Höchstadt im Oktober 2018. Mittlerweile ist der Ansturm der Kunden etwas abgeflacht, was der Manager des Centers aber für eine normale Entwicklung hält. © Archivfoto: Sonja Och



Tim Grevelhörster ist der Center-Manager des AischPark-Centers. Beschäftigt ist er bei dem in Oberhausen ansässigen Unternehmen RME Retail Management Expertise, wo er sich als stellvertretender Leiter Center Management deutschlandweit um mehrere Einkaufszentren kümmert. Regelmäßig ist er dafür auch in Höchstadt vor Ort. © Foto: Grevelhörster/RME



Herr Grevelhörster, sind Sie als Center-Manager und sind insbesondere die Betreiber der einzelnen Shops mit dem Start des AischPark-Centers zufrieden?

Bei einer Neuprojektierung wie dem AischPark-Center treffen verschiedene Interessenlagen der einzelnen Protagonisten aufeinander und jeder definiert für sich einen "gelungenen Start" entsprechend unterschiedlich. Aus operativer Sicht hätte es keine gelungenere Eröffnung geben können. Trotz eines unüblich gewählten Mittwochs im Oktober war der Parkplatz von Beginn an voll und das Interesse überregional groß. Sicherlich ist dieser Effekt dann nach einiger Zeit abgeflacht, was jedoch als generelles Phänomen im Einzelhandel betrachtet wird. Man kann dem Grunde nach von "Ruhe vor dem Sturm" in Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft sprechen, welches deutlich den hohen Erwartungen der Mieter im AischPark-Center gerecht wurde.

Das klingt nun aber doch so, als ob nicht alle Beteiligten ausschließlich Grund zur Freude gehabt hätten?

Man muss individuelle Unterschiede berücksichtigen. So beginnt die Saison für das Gartencenter Dehner beispielsweise nicht unbedingt im Oktober. So werden Sie folglich in der Einzelbefragung immer unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Es ist jedoch aber auch sicher nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns immer noch in einem Entwicklungs-Prozess befinden, um uns in der Region zu etablieren. Folglich werden wir mit der von den Mietern zu diesem Zweck gegründeten Werbegemeinschaft AischPark-Center e.V. voran gehen, um den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen, was sicher auch positiv auf den Gesamtstandort Höchstadt an der Aisch abfärben wird. Wir wissen dennoch, dass wir bedingt durch subjektive Interessen eines jeden Einzelnen und objektive Interessen des Gesamtstandorts nie eine hundertprozentige Zufriedenheit erreichen werden.

Einige Beobacher haben den Eindruck, dass der riesige Parkplatz des AischPark-Centers des öfteren doch relativ "leer" wirkt. Braucht es einige Zeit, bis sich so ein Zentrum am Markt etabliert?

Standortunabhängig werden immer unterschiedliche Frequenzen an verschiedenen Wochentagen zu verschiedenen Uhrzeiten gemessen. Eine kontinuierliche Vollauslastung wird außerhalb touristischer Hotspots wie München, Köln oder Hamburg im Einzelhandel kaum erreichbar sein. Jedoch sind wir uns sicher, dass mit immer mehr zunehmendem Bekanntheitsgrad in der Region wir mit den 700 Parkplätzen des AischPark-Centers schnell an unsere Kapazitätsgrenze stoßen — so auch bereits des Öfteren geschehen. Und genau das kann vom AischPark-Center als größtem seiner Art in Franken und einem der größten in ganz Bayern auch erwartet werden.

Bei einem Netzwerktreffen mit den Höchstadter Gewerbetreibenden war die Rede davon, dass sich das AischPark-Center "in Höchstadt integrieren" wolle, etwa durch gemeinsame Werbeaktionen. Ist hier schon Näheres geplant?

Absolut. Wir pflegen sehr guten Kontakt zum Bürgermeister sowie zum Höchstadter Stadtmarketing und sind jederzeit bereit im Rahmen der Möglichkeiten den Gesamtstandort Höchstadt gemeinsam mit allen Protagonisten weiterzuentwickeln. Entsprechend sind wir aus Eigeninitiative heraus mit der Werbegemeinschaft des AischPark-Centers auch bereits eine Kooperation mit dem gegenüberliegenden Eishockeyverein der Höchstadt Alligators eingegangen, werden den Schüler-Triathlon unterstützen und sicher auch mit dem Freibad zusammenarbeiten. So schaffen wir ein Alleinstellungsmerkmal durch den insgesamt hohen Freizeitwert, was es einmal mehr lohnenswert macht, Höchstadt zu besuchen.

Plant das AischPark-Center darüber hinaus noch eigene Aktivitäten, um das Fachmarktzentrum bekannter zu machen? An anderen Standorten veranstaltet Ihr Unternehmen ja beispielsweise US-Car-Treffen?

In der Tat. Durch die Werbegemeinschaft AischPark-Center sind wir wirtschaftlich gut aufgestellt, um Events auf dem Gelände des AischPark-Centers zu organisieren. Zum Beispiel wurden am verkaufsoffenen Sonntag, 14. April, die Schaufenster im AischPark-Center "lebendig", der Osterhase kam am Ostersamstag vorbei und am Samstag vor Muttertag haben wir Rosen-Kavaliere zu Gast. Weitere Events stecken noch in den Kinderschuhen.