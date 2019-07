"Alles im Griff" auf der Deponie

Zweckverband Abfallwirtschaft feierte mit Tag der offenen Tür den 40. Geburtstag - vor 47 Minuten

HERZOGENAURACH - Mit "Happy Birthday" gratulierten die Kosbacher "Stad’l Harmonists" dem Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA) auf der Deponie Herzogenaurach zum Geburtstag. 40 Jahre gibt es den ZVA der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der Verbandsvorsitzende und Oberbürgermeister von Erlangen, Florian Janik, sein Stellvertreter Landrat Alexander Tritthart, die stellvertretende Herzogenauracher Bürgermeisterin Renate Schroff und etliche Kreisräte waren zum Fest gekommen. Zum "Tag der offenen Tür" war die ganze Bevölkerung eingeladen, um sich über die Arbeit auf der Deponie zu informieren.

Geschäftsleiterin Silke Knörlein hängte sich eine Platzhirsch-Jacke um und führte die Geburtstagsgäste wie Florian Janik (l.) über die Deponie. Foto: Foto: Margot Jansen



In seiner Festrede erinnerte Janik an die Anfänge der Zusammenarbeit. "Es war der zarte Beginn der Ökologiebewegung", so Janik, als der Altlandrat Franz Krug und der damalige Erlanger Oberbürgermeister Dietmar Hahlweg beschlossen hätten, das Müllproblem gemeinsam zu lösen. Dieser Weg war seiner Ansicht nach zukunftsweisend, denn inzwischen ist viel technischer Aufwand und eine ausgeklügelte Verwertungslogistik notwendig, um dem Müllproblem Herr zu werden.

"Alles im Griff", so lautete das Motto des Tages, auf der Deponie hat Geschäftsleiterin Silke Knörlein. Sie betonte, dass Abfall keineswegs Müll sei. Sie und ihr Team setzten verstärkt auf Wiederverwertung. Wie diese aussehen kann, führte sie selbst gleich vor. Eine ausgediente Müllwerkerjacke hat sie mit dem Aufdruck "Platzhirsch" versehen und als solcher leitete sie die Führung über die Deponie. Wo sich sonst das Grüngut türmt, waren Wohnzimmer aus den unterschiedlichsten Wohnepochen aufgebaut. Im "Upcycling-Bereich" waren Fahrradschläuche zu sehen, die zu modischen Taschen oder Schlüsselanhänger umgearbeitet waren, ausgediente Müllwerkerjacken mit pfiffigen Sprüchen, eine Altspeisefettstation, Vogelhäuser aus alten Saftflaschen, Kaffeepfandbecher und vieles mehr.

Beim Rundgang konnte man auch die Sickerwasserreinigungs- und die Entgasungsanlage besichtigen. Das Sickerwasser wird mit Aktivkohle so weit gereinigt, dass eine Einleitung in das öffentliche Kanalsystem erfolgen kann. Die Deponiegase, hauptsächlich Methan und Kohlendioxid, sind auf der Deponie Herzogenaurach stark zurückgegangen, erklärte Manfred Eberle. Um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, nimmt der ZVA inzwischen an einem Förderprogramm der Bundesregierung teil. Mit einem Rundblick aus 355 Meter Höhe über Herzogenaurach endete der Rundgang.

MARGOT JANSEN