Alligators: Ein Anfang ist gemacht

Eishockey-Oberligist Höchstadter EC gewinnt erstes Testspiel am Ende des Trainingslagers beim HC Sta - vor 2 Stunden

HÖCHSTADT - Freitag Abend zum ersten Mal gemeinsam auf dem Eis, Sonntagmittag siegreich im ersten Vorbereitungsspiel: Mit einem 5:1 gegen den HC Stadion Cheb beendeten die Alligators vor 150 mitgereisten HEC-Fans ihr Kurz-Trainingslager in Tschechien.

Noch vor leeren Tribünen fand am Sonntagfrüh das erste Vorbereitungsspiel des Höchstadter EC (weiße Trikots) in Cheb statt. Trotz nur kurzer Eingewöhnungszeit gewannen die Alligators relativ souverän mit 5:1. © Foto: cah



Noch vor leeren Tribünen fand am Sonntagfrüh das erste Vorbereitungsspiel des Höchstadter EC (weiße Trikots) in Cheb statt. Trotz nur kurzer Eingewöhnungszeit gewannen die Alligators relativ souverän mit 5:1. Foto: Foto: cah



Nach so kurzer Zeit auf dem Eis und mit neuer Aufstellung ein Spiel zu bestreiten, sei nicht einfach, erklärt Trainer Martin Sekera im Vorfeld, in erster Linie ginge es ihm darum, sein Team im Spiel zu sehen. Die Chance sich zu beweisen erhielt dabei jeder, Sekera schickte drei Reihen an den Start, die mit erfahrenen und jungen Spielern ausgewogen wirkten. In der vierten Reihe standen, zusammen mit Dolezal und Trautmann, auch die HEC-Nachwuchsspieler Hartmann, Jägle und Bokelberg mit auf dem Eis.

Das erste Tor gelang nach knapp fünf Minuten Vitalij Aab, auf Zuspiel von Michal Petrak, Cheb glich aus und so gingen beide Teams beim Stand von 1:1 in die erste Drittelpause. Im zweiten Drittel erhöhte Jari Neugebauer gegen den tschechischen Viertligisten auf 2:1 und im letzten Drittel trugen sich dann auch Michal Mlynek, Adam Suchomer und Jiri Mikesz in die Liste der Torschützen ein.

Drei weitere Vorbereitungswochenenden warten noch auf die Alligators, unter anderem trifft das Team auf die Saale Bulls aus Halle und die Mighty Dogs Schweinfurt. Das Spiel gegen die Wölfe aus Bad Kissingen am kommenden Wochenende musste jedoch vom Gastgeber abgesagt werden, derzeit bemüht man sich beim HEC um einen Ersatzgegner.

HEC, Tor: Golombek (31. Henseleit). - Verteidigung: Cejka/Maly. Ribarik/Vojcak, Stütz/Otte, Hartmann/Trautmann. - Sturm: Aab/Petrak/F. Seelmann, Rypar/Mlynek/Suchomer, Neugebauer/Mikesz/Grau, Jägle/Dolezal/Bokelberg.

cah