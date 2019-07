Am Höchstdter Gymnasium wird aus Plastikmüll Kunst

Aus alten Joghurtbechern und leeren Tintenpatronen ist ein Riff entstanden - vor 17 Minuten

HÖCHSTADT - Der ganze Bauch des Hais ist voller Plastikmüll. Alte Becher finden sich da, kleine Fläschchen. Klingt gruselig? Ist es auch, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Meeresbewohner mit dem Abfall der Menschen kämpfen. Jährlich überfluten rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll die Weltmeere.

Schüler verschiedener Altersklassen waren am KUNST-Stoff-Projekt beteiligt, das die Kunstlehrerin Sonja Koenigk angestoßen hat. Über Monate wurde dafür Plastikmüll gesammelt, sortiert und dann zu neuen Objekten zusammengestellt. © Foto: Roland Huber



Schüler verschiedener Altersklassen waren am KUNST-Stoff-Projekt beteiligt, das die Kunstlehrerin Sonja Koenigk angestoßen hat. Über Monate wurde dafür Plastikmüll gesammelt, sortiert und dann zu neuen Objekten zusammengestellt. Foto: Foto: Roland Huber



Was diesen speziellen Hai angeht, können sich aber alle entspannt zurücklehnen. Denn es handelt sich nicht um ein echtes Tier, sondern um ein Kunstobjekt. Entstanden ist es im Rahmen des KUNST-Stoff-Projekts, das Sonja Koenigk am Höchstadter Gymnasium initiiert hat.

Die Kunstlehrerin war schon bevor die Plastikmüll-Debatte auch medial so richtig an Fahrt aufgenommen hat, auf das Thema gestoßen. Sie wurde während einer Island-Reise mit dem Problem der massenhaften Plastik-Abfälle in den Meeren konfrontiert, ein Fernsehbericht schärfte ihr Bewusstsein anschließend weiter. "Plastik ist eine revolutionäre Erfindung des 20. Jahrhundert, ein praktisches, vielfältiges und vor allem langlebiges Material", sagt Koenigk. "Nur darf Plastik eben nicht in die Umwelt gelangen."

Und was macht eine Kunstlehrerin, wenn ihr ein Problem bewusst geworden ist? Sie macht daraus Kunst, in diesem Fall ein Riff. "Vor einem Jahr habe ich angefangen, überall in der Schule Kisten zu verteilen, in denen Plastikmüll gesammelt wurde", erzählt Koenigk.

Nach einigen Monaten war dann Sortieren angesagt, nach Farben, aber auch nach der Art des Mülls. Handelt es sich um eine Folie, Strohhalme? "Das ist wirklich Wahnsinn, wie viel da allein in der Schule angefallen ist", sagt Koenigk. Während des Sortierens seien dann schon Ideen entstanden, was man aus dem Abfall herstellen könnte.

"Wichtig war, dass das Ganze am Schluss einen ästhetischen Anspruch hat", betont Koenigk. Keinesfalls dürfe es aussehen, als hätten hier halt Schüler mit Müll gebastelt. "Wir wollen einen Wow-Effekt erreichen und erst auf den zweiten Blick sollen die Betrachter überhaupt merken, dass es sich um Joghurtbecher oder leere Tintenpatronen handelt."

Mittlerweile hängt das beeindruckende Riff, das die Acht- bis Elftklässler der Kunst-AG gebaut haben, im Eingangsbereich der Schule. Ringsherum soll noch gemalt werden, aufgehängt werden auch die zahlreichen Tiere, die Elftklässler als Objektkunst im regulären Unterricht geschaffen haben: Fische, Krebse, Haie, Wale, Robben, Quallen. Komplett fertig sein soll das Kunstwerk dann bis Weihnachten.

Bewusst geworden ist Koenigk und den Schülern bei dem Projekt so einiges: Wie viel Verpackungsmüll wir produzieren. Wie vielfältig Plastik ist. "Aber auch wie störrisch dieses Material ist, wenn man es zum Beispiel biegen will", sagt Sonja Koenigk.