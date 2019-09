Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter war ein Betrüger

ADELSDORF - Ein 66-jähriger Adelsdorfer hat Anzeige erstattet, weil nach dem Anruf eines angeblichen Microsoft-Support-Mitarbeiters ein vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde.

Symbolbild Foto: dpa



Als der Geschädigte merkte, dass etwas nicht stimmt, war der Geldbetrag bereits von seinem Konto abgebucht. Die Bank konnte die Überweisung nicht mehr stoppen, da diese nach Chile gegangen war.

In jüngster Zeit kommt es immer wieder zu derartigen Fällen. Angebliche Mitarbeiter des technischen Supports von Microsoft versuchen per Telefon oder über gefälschte Warnhinweise am PC, Zugriff auf den Computer ihrer Opfer zu erlangen, in dem sie vorgeben, dass der betreffende PC von Viren befallen sei.

Die Polizei weist darauf hin, dass Microsoft keine unaufgeforderten Telefonanrufe vornimmt, um Geräte zu reparieren. Man sollte ein derartiges Gespräch sofort beenden und wenn ein solches Telefonat bereits erfolgt ist, den PC vom Netz trennen und die Passwörter ändern.

