Aufforstung als "Gegengeschenk" aus Herzogenaurach

Metzgerei Schonath gibt Weißwürste und Bier aus und bittet dafür um Spenden für Cajamarca. - vor 14 Minuten

HERZOGENAURACH - Anlässlich des 66-jährigen Bestehens ihrer Metzgerei hat sich das Ehepaar Schonath für eine noble Geste entschieden: Neben Sonderverkäufen und der Aktion "Jedes Los gewinnt" möchten Petra und Peter Schonath auch ein öko-soziales Projekt in Peru unterstützen.

Kleinbauern in Bambamarca/Nordperu säen aus, um später den Wald an den Gebirgshängen der Anden aufzuforsten. © Foto: Förderkreis Cajamarca



Kleinbauern in Bambamarca/Nordperu säen aus, um später den Wald an den Gebirgshängen der Anden aufzuforsten. Foto: Foto: Förderkreis Cajamarca



Am Samstag, 27. Juli, werden deshalb vor dem Geschäft in der Hauptstraße zwischen 9 und 12 Uhr kostenfrei Weißwürste verteilt und es wird Bier ausgeschenkt. Als "Gegengeschenk" wird um eine Spende für das Aufforstungsprojekt in Bambamarca gebeten.

Seit 2012 hilft der Herzogenauracher Förderkreis Cajamarca beim Aufforstungsprogramm seiner Partner in der Provinz Bambamarca/Nordperu. Jährlich entsteht dadurch an den stark erodierenden Hängen der Anden ein neuer Wald von etwa 80 Hektar mit 100 000 Bäumen. In diesen acht Jahren wuchs so eine Waldfläche von über 600 Hektar.

Aufforstung bringt Erosionsschutz und Luftverbesserung, Wald speichert das Wasser und liefert Holz. Vor allem hält Aufforstung die Goldbergwerke mit ihren katastrophalen sozialen und ökologischen Auswirkungen fern, weil aufgeforstetes Land wesentlich mehr kostet.

Jedes Jahr lernen in fünf bis sechs Landgemeinden interessierte Kleinbauern die Aufzucht vom Saatbeet bis zur fachgerechten Behandlung des späteren Waldes. Die Arbeiten beginnen mit dem Mischen des Bodens für die Saatbeete. Der besteht aus dem schwarzen Torf der Hochmoore und aus Flusssand. Im Februar ausgesäte Körner wachsen zirka zwölf Wochen, bevor sie pikiert und in Plastiktüten bis zu einer Höhe von etwa 60 cm heranwachsen. Nach elf Monaten, also zu Beginn der dreimonatigen Regenzeit, kommen sie in einer 50 cm tiefen Mulde an ihren endgültigen Standort an den steilen Gebirgshängen der Anden.

Ein Baum kostet nur 15 Cent, weil alle anfallenden Arbeiten von den Kleinbauern selbst durchgeführt werden. Kosten entstehen durch den Kauf des Saatgutes, einfacher Werkzeuge (Pickel, Spaten, Schubkarren), der Plastiktüten und der Beratung durch einen Forstexperten.

nn