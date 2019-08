"Auszeit" im Aischgrund in der Kutsche

HÖCHSTADT - Das "Glück der Erde" liegt nicht nur auf dem "Rücken der Pferde". Sondern im Falle von Landwirt Alfred Hock auch in der Kutsche oder auf dem Planwagen, der von einem kleinen Pferdegespann gezogen wird. So das allererste Beispiel unserer Serie "Sommerurlaub daheim".

Gemütlich mit dem Planwagen einen Ausflug ins Grüne machen, das entschleunigt und entspannt. © Foto: Hock



In bis zu zweieinhalbstündigen Ausflügen kutschiert Alfred Hock – manchmal auch seine Ehefrau Nina – Paare oder Gruppen zu den Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung. "Wir fahren meistens im Planwagen, da sind wir besser vor einem plötzlichen Regen geschützt."

Verschiedene Ziele

Die vom Ehepaar Hock angebotenen "erlebnisreichen Kutschfahrten im Aischgrund" tragen so verheißungsvolle Titel wie "In die Grethelmark", "Ins Mohrhofgebiet", "Auf den Lauberberg" oder "Zum Schloss Neuhaus".

In der Kutsche werden die Gäste aber auch rund um die Höchstadter Altstadt gefahren. Oder "Auf die Spur des Karpfens" gelockt. Zu dieser eineinhalbstündigen Kutschfahrt gehört passenderweise ein Drei-Gänge-Menü im "Aischblick".

Für die nötigen Fremdenführer-Qualitäten und das entsprechende historische Hintergrundwissen sorgen dabei auch die Gästeführer Leonhard Thomann, Christiane Kolbet und Annette Amtmann.

Beim fachgerechten Umgang mit Pferden und Kutschen macht den Pferdenarren, Familie Hock, so schnell keiner was vor. Alfred Hock erinnert sich: "Ich habe meinen Kutschenführerschein schon mit 14 Jahren gemacht." Bereits sein Vater hatte Pferde auf den Hof gebracht, "ich bin da so reingewachsen".

Ehefrau Nina Hock ist selbst langjährige Reiterin und besitzt natürlich auch einen Kutschenführerschein zum gewerblichen Personentransport. Sie führt die Haflinger jeden Tag entlang der Großen Bauerngasse zur nahe gelegenen Pferdekoppel.

"Der Lärm von Bussen oder Lastwagen macht ihnen nichts aus", weiß sie. Täglich ein bis zwei Stunden braucht sie Tag für Tag für die Pferdepflege. Alfred Hock bringt derweil die Kutschen auf Vordermann. "Ich kontrolliere regelmäßig den Luftdruck in den Reifen und ob alles passt."

Vor fast 20 Jahren hat er mit den Kutschfahrten angefangen. Dann sei das Geschäft Jahr um Jahr "kontinuierlich gewachsen". Jetzt haben die Hocks bei ihren mehreren Dutzend jährlichen Ausfahrten etliche Stammkunden. "Viele kommen öfter."

Geselliger Ausflug

Die Leute würden anrufen, "wenn sie eine Familienfeier haben". Oder einen geselligen Ausflug in der Gruppe oder mit Stammtischfreunden machen wollten. Manche "brauchen einfach noch ein Geschenk". Dazu kommen noch Kutschfahrten als Überraschung bei Kindergeburtstagen oder die Teilnahme bei Festumzügen. Eher Seltenheitswert haben Ausfahrten in der mit Seidenblumen geschmückten offenen Hochzeitskutsche.

Alfred Hock sagt zum Angebot der Kutschfahrten: "Das ist für Menschen aus der Region, die etwas unternehmen wollen." Seine Kunden kommen aus Höchstadt, Nürnberg, Fürth oder Neustadt/Aisch.

Die Kutschfahrten seien eine Art Kontrapunkt in der heutigen schnelllebigen Zeit. "Ich kalkuliere mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von acht Kilometern pro Stunde." Da hat er die Pausen schon eingerechnet.

Im Trab bringt es sein Zweier-Gespann mit den Haflingern Nino und Farino auf höchstens zwölf bis 15 Kilometer. Als Ziel locken im Sommer kindgerechte Kutschfahrten zu Lagerfeuern, im Winter geht es zu den nahe gelegenen Weihnachtsmärkten. Alfred Hock: "Die Leute wollen einfach ein paar Stunden Auszeit." Und die findet man eher auf Feldwegen. "Wir meiden Hauptstraßen."

