Auto überschlägt sich bei Eckenberg

22-Jähriger verursachte Verkehrsunfall am Freitag gegen 20.10 Uhr - vor 1 Stunde

AURACHTAL/ECKENBERG - Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss und mit Totalschaden ist es am Freitag gegen 20.10 Uhr gekommen, als ein 22-jähriger Herzogenauracher mit seinem Pkw die Ortsverbindungsstraße von Oberreichenbach nach Nankenhof befuhr.

Totaler Crash bei Eckenberg unter Alkoholeinfluss. © Roland Meister



An der Abzweigung Richtung Eckenberg kam er beim Abbiegevorgang nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Der Pkw überschlug sich und kam in einem Graben auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

