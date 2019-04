Bei Bier und Musik eine ruhige Kugel geschoben

Beim "Tag des Bieres" auf dem Kellerberg kredenzten sieben Hausbrauer ihren Gerstensaft - vor 24 Minuten

HÖCHSTADT - Trotz des durchwachsenen Wetters war der "Tag des Bieres", den der Kellerbergverein veranstaltete, wieder ein Volltreffer.

Schon Haus- und Hofband des Kellerbergvereins ist die Musikgruppe „Die scho widder“, die auch dieses Mal für die richtige musikalische Untermalung des Festes auf dem Kellerberg sorgten. © Paul Neudörfer



Für Vereinsvorsitzenden Karsten Wiese und seinem Team war es bereits die achte Auflage und man freute sich, dass man die Außenanlagen des städtischen Kellerhauses nutzen konnte. Um vor Regen geschützt zu sein, baute man noch Pavillons auf. Beim Start des Festes um 10 Uhr rauchte schon der Grill und die sieben Hausbrauer zapften ihre verschiedenen Biere an. Jeder Gast konnte gegen ein kleines obligatorisches Entgeld 0,2 Liter des Bieres verköstigen. Natürlich wurde auch in der Museumsbrauerei 130 Liter Bier gebraut, ein Fränkisches Helles diesesmal was sehr gut bei den Besuchern ankam zudem gab es von den hiesigen Brauereien auch noch verschiedene Biersorten.

Karsten Wiese (M.), der Vorsitzende des Kellerbergvereines, zeigte so manchen Besucherinnen und Besuchern, wie man früher gekegelt hat. © Paul Neudörfer



Kunstmaler Rudolf Lamm aus Zirndorf, der die Bierdeckel entwarf, war ebenfalls anwesend und malte die Gäste und das Kellerhäuschen. Voller Stolz zeigten die Kellerbrüder bei etlichen Führungen die Kelleranlagen. Einen besonderen Ohrenschmaus gab es ebenfalls: "Die scho widder" sorgten für musikalische Unterhaltung. Die Gruppe sei schon die Haus- und Hofband des Kellerbergvereins, da etliche Musiker auch Mitglieder im Verein sind, so Karsten Wiese, der so manchem Besucher zeigte, wie früher gekegelt wurde. Rundherum wieder eine gelungene Veranstaltung.

pn