Beim Spring Break ging es feucht zu

Suboptimales Wetter beim 25. Kneipenfestival in Herzogenaurach. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Der Vorverkauf lief sehr gut für das 25. Keipenfestival. Organisator Jürgen Rissmann ging trotz des suboptimalen Wetters gut gestimmt in den "Spring Break"-Abend. "Wir müssen sehen was der Abend bringt, aber die Herzogenauracher kommen schon", sagte der erfahrene Veranstalter.

Erstmals dabei: Bluesmann Klaus Brandl (an der Gitarre). Er spielte mit seiner Band im Friseursalon von Ralf Dietz, ebenfalls zum ersten Mal unter den Locations. © Jürgen Hauke



Erstmals dabei: Bluesmann Klaus Brandl (an der Gitarre). Er spielte mit seiner Band im Friseursalon von Ralf Dietz, ebenfalls zum ersten Mal unter den Locations. Foto: Jürgen Hauke



Man war gut gerüstet und hat ja aus den vergangenen Jahren schon viel Erfahrung mit der Veranstaltung. Mit dem Shuttlebus kann man sich sehr gut und trocken fortbewegen und der Musiker Markus Wagner unterhält die Gäste mit seiner Gitarre auf dem Weg zum nächsten Lokal. Pünktlich um 20.45 Uhr startete die Band "Citizen X" mit der ersten Rock-Hymne, "Seperate Ways" von Journey.

Damit machten sie gleich lautstark klar, was im "Kreis’l" an diesem Abend zu erwarten ist. Auf "Coverrock aus Mittelfranken" durften sich die Gäste freuen. Die Herren der 1999 gegründeten Band sind zum dritten mal beim Event dabei und finden das Konzept richtig gut. Immer wieder neues Publikum vor der Bühne zu haben, ist eine spezielle Herausforderung für die Musiker, die schon von Bestehen an viel in der Gegend um Herzogenaurach spielen. Von "vielen Gigs vor sehr dankbarem Publikum" schwärmt Bandgründer Klaus Nützel. Er kommt auch 20 Jahre später immer gerne hierher um das Publikum zu unterhalten.

Alte Hasen beim Spring Break: Die Coverband Citizen X trat im Kreis‘l auf und findet das stets wechselnde Publikum das Spannende an dem Festival. © Jürgen Hauke



Alte Hasen beim Spring Break: Die Coverband Citizen X trat im Kreis‘l auf und findet das stets wechselnde Publikum das Spannende an dem Festival. Foto: Jürgen Hauke



Bedeutend ruhiger geht es im "Dasslers" in der Hauptstraße zu. Schöne Atmosphäre mit gepflegter Musik und guten Weinen konnten die rund 30 Gäste, die gegen 21 Uhr da waren, genießen. Gegenüber in der "HerzoBar" am historischen Marktplatz sorgten "The Honkeytones" mit gutem Sound aus den 50er und 60er Jahren für gute Stimmung. Das Lokal war schon zu Anfang des Events prall gefüllt und die Barkeeper versorgten die gut gelaunten Gäste mit Cocktails und Drinks.

Bel Canto im Restaurant

Ein Stück der Hauptstraße folgen und schon war man am "Lamore" angekommen. Musikalisch war hier etwas ganz besonderes geboten. Instrumental nicht ganz so handgemacht wie in den anderen Lokalen, dafür gesanglich auf sehr hohem Level. Italienisches und spanische Klassiker schmetterte der Nürnberger Tenor Antonio Moreno durchs Restaurant. Sehr zur Freude der in dem Fall nicht ganz so zahlreichen Gäste. Die jedoch schienen mit der gebotenen Darbietung sehr zufrieden zu sein und honorierten das mit großem Applaus.

Klassiker des italienischen Bel Canto: Im Restaurant Lamore an der Hauptstraße hatte Tenor Antonio Moreno eher wenige, aber geneigte Zuhörer. © Jürgen Hauke



Klassiker des italienischen Bel Canto: Im Restaurant Lamore an der Hauptstraße hatte Tenor Antonio Moreno eher wenige, aber geneigte Zuhörer. Foto: Jürgen Hauke



Ein paar Häuser vom Marktplatz entfernt heizte Routinier Mike Hempel mit seiner Gitarre und gewohnt "frecher Schnauze" den zahlreichen Gästen in der "Espressovita Bar" ein. Mike ist bei dieser Veranstaltung eine feste Größe und überhaupt in der Kneipenszene musikalisch zuhause. Ein Feuerwerk aus Musik und derben Geschichten sorgten dafür, das auch hier war die Stimmung bei jung und alt schon vor 22 Uhr auf hohem Niveau war.

Vor dem Gebäude konnte man die Almdudler-Außenbar finden. Almperol und Hugo wurden hier gerne und zahlreich angenommen. In diesem Fall nur eine Tür weiter im Bayerischen Hof fiel es sehr schwer, überhaupt die Türschwelle zu überqueren, obwohl der aus Coburg stammende Steve Rödel gerade eine kleine Pause einlegte. Er gab sein Debüt bei der Herzogenauracher Kneipenveranstaltung und konnte das Publikum mit seinem großen Erfahrungsschatz schnell in seinen Bann ziehen. Die Gästen standen dicht gedrängt um die Bar und genossen nach zuvor guten Speisen nun die umfangreiche Getränkeauswahl im traditionellen Gasthof.

JÜRGEN HAUKE