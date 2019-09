Beleidigungen für Bauarbeiter an der Tagesordnung

HERZOGENAURACH - Was sich in der vergangenen Woche an einer Baustelle ereignet hat, war erschreckend: Wegen einer eintägigen Straßenvollsperrung im Gewerbegebiet Bamberger Straße, weil die Asphalt-Deckschicht aufgebracht werden musste, sind einige Bürger regelrecht ausgerastet. Einer warf vor Wut sogar eine Schranke auf einen Arbeiter (wir berichteten). Kommen solche Entgleisungen öfter vor?

Die Straßensperrung im Gewerbegebiet Bamberger Straße wegen Asphaltierungsarbeiten in der vergangenen Woche stieß einigen Bürgern sauer auf. Immer öfter sehen sich Bauarbeiter Beleidigungen ausgesetzt. © Foto: Eduard Weigert



"Ich habe schon den Eindruck, dass es massiver geworden ist", sagt Bauamtsleiterin Silke Stadter. Im konkreten Fall hatte die Baufirma Rödl selbst angeregt, einen Sicherheitsmann zu postieren. "Die Firma hatte wohl schon öfters Probleme mit aufgebrachten Bürgern", so Stadter.

"Es ist schon so, dass das zugenommen hat", bestätigt Jürgen Pudler, Abteilungsleiter Straßenbau bei der Baufirma Rödl aus Nürnberg. Allerdings meint Pudler damit nicht tätliche Angriffe. "Das ist die absolute Ausnahme." Aber Beschimpfungen seien durchaus an der Tagesordnung. "Da wird wütend geschimpft, dass wir ja nur im Weg rumstehen und den Verkehr behindern würden. Dabei stellen wir Baufirmen die Straßen ja nur wieder her. Wir arbeiten also eigentlich im Sinne der Autofahrer und nicht gegen sie", gibt Pudler zu bedenken.

Auch Baustellen des Landkreises Erlangen-Höchstadt sind immer wieder betroffen. "Beleidigungen wie der Stinkefinger sind sozusagen schon Alltagsgeschäft", sagt Landratsamts-Pressesprecherin Hannah Reuter-Özer bedauernd. Das hätten die Mitarbeiter des Kreisbauhofes und der Verkehrssicherheit bestätigt. "Es ist eine Tendenz spürbar, dass Bauarbeiter schneller beleidigt werden. Aber so krass wie gerade in Herzogenaurach ist es doch selten. Dass man aufeinander losgeht, ist noch einmal eine neue Stufe und bei uns noch nicht vorgekommen."

Darüber hinaus würden jedoch auch immer mehr Menschen Schilder und Absperrungen einfach ignorieren. "Es gibt Leute, die die Absperrungen sogar verschieben, um durchfahren zu können." Dabei seien die Anwohner noch das geringste Problem. "Wir schauen immer, dass die Anwohner auf ihre Grundstücke kommen, und informieren auch rechtzeitig." Schwieriger seien die Pendler, da herrsche oft ein rauer Ton.

Und was kann man gegen die Beleidigungen tun? "Wenn jemand aus dem Autofenster heraus den Stinkefinger zeigt, kann man eigentlich gar nichts machen", so Reuter-Özer. "Das ist halt inzwischen bedauerlicherweise Teil der Aufgabe der Bauarbeiter, obwohl es das nicht sein sollte."

Nur Einzelfälle

Silke Stadter meint auch, dass es insgesamt schwieriger geworden sei, den Leuten zu vermitteln, dass Baustellen eben nötig seien. "Das wird oft als Zumutung oder gar Schikane empfunden." Sie betont aber ausdrücklich, dass das nicht für die Masse der Bürger gelte. "Das sind immer nur Einzelne, die sich selbst für kompetenter halten. Dabei sind unsere Baustellen gut durchgeplant." Bei den Anliegern herrsche oft großes Verständnis. Aber diejenigen, die nicht dort wohnen, seien aggressiver und würden schneller respektlos gegenüber den Bauarbeitern. "Und wir im Bauamt bekommen auch mitunter böse Anrufe oder E-Mails."

Silke Stadter erwähnt zudem, dass es künftig öfter zu Vollsperrungen statt zu halbseitigen Sperrungen kommen könnte. Der Grund: Eine Verschärfung der Arbeitsstättenrichtlinien seit Dezember 2018. Darin ist festgehalten, dass bei der Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen neben der sicheren Lenkung und Leitung des fließenden Verkehrs auch der Schutz der Beschäftigten auf den Baustellen gewährleistet sein muss.

"So sorgen insbesondere die wesentlichen Kriterien ,Arbeitsplatzbreite‘ sowie ,seitlicher Sicherheitsabstand‘ dafür, dass bei halbseitigen Sperrungen mehr Platz zur Verfügung stehen muss", erklärt Stadter. Und das sei bei vielen Straßen dann eben nicht mehr machbar, sodass eine Vollsperrung nötig wird.

Landratsamts-Sprecherin Hannah Reuter-Özer appelliert abschließend an alle Autofahrer, die Vernunft walten zu lassen. "Jeder will doch schöne Straßen, da muss man eben auch mal Sperrungen in Kauf nehmen."

