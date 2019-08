Bessere Anbindung im Landkreis Erlangen-Höchstadt

HÖCHSTADT - Ab Sonntag, 1. September, ändert sich einiges bei den Bussen in und um Höchstadt, Lonnerstadt, Vestenbergsgreuth, Wachenroth und Weingartsgreuth: Ab dann fahren die Linien 204 (Herzogenaurach – Weisendorf – Höchstadt) und 207 (Höchstadt – Wachenroth) von Montag bis Freitag stündlich und am Wochenende im 120-Minuten-Takt.

Ab September verkehren die 204er-Busse montags bis freitags stündlich zwischen Herzogenaurach und Höchstadt. © Archivfoto: Jeanette Seitz



Mithilfe von Rufbussen, die 60 Minuten vor Abfahrt bestellt werden müssen, verkehren Busse ab September auf allen weiteren Linien des sogenannten "Linienbündel 1" mindestens im Zwei-Stunden-Takt. Dazu zählen die Linien 238 (Greuth – Höchstadt), 240 (Höchstadt Süd – Höchstadt Nord), 244 (Voggendorf – Höchstadt), 245 (Vestenbergsgreuth – Höchstadt), 247 (Adelsdorf – Höchstadt) und 248 (Lappach – Höchstadt).

Auch die Fahrplankilometer haben sich um 50 Prozent erhöht, von 600 000 km/Jahr im Jahr 2013 auf jetzt rund auf 900 000 km/Jahr. "Der neue Takt ermöglicht rund um Höchstadt ein gutes Angebot", freut sich Landrat Alexander Tritthart zum Start des neuen Linienbündels, das der Höchstadter Omnibusbetrieb Werner Vogel betreibt und der Landkreis bezuschusst. Damit seien nun alle Buslinien des Landkreises neu geplant, EU-weit ausgeschrieben und verbessert worden.

Auf der Buslinie 204 fährt früh ab Weisendorf in Richtung Höchstadt weiterhin ein Verstärker im Schülerverkehr. Umgekehrt ist mittags künftig täglich statt wie bisher nur freitags, ein Verstärker unterwegs. Weil sich die Abfahrtszeiten zu den Schulen in Richtung Herzogenaurach und Höchstadt ändern können, bittet das Landratsamt Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, sich rechtzeitig über die neuen Busfahrpläne zu informieren.

Auch Pendlerinnen und Pendler sollten den Fahrplan genauer studieren: Für sie bestehen an den Knotenpunkten in Höchstadt, Weisendorf und Herzogenaurach gute Anschlüsse zu Bussen beispielsweise der Linie 123 Richtung Siegelsdorf Bahnhof oder den Linien 200, 202E und 203E nach Erlangen.

Die Linie 245 fährt künftig stündlich von Lonnerstadt nach Höchstadt. Mit der neuen Linie 127 gelangen Fahrgäste zudem ab Dezember 2019 im Stundentakt von Höchstadt über Lonnerstadt nach Neustadt. Ab Jahresende fährt somit von Lonnerstadt alle halbe Stunde ein Bus nach Höchstadt. Die sogenannte "Brehm-Linie" von Greuth nach Höchstadt zählt ab September ebenfalls zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Sie trägt dann die Nummer 238.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Busherstellern fahren die weiß-gelben Landkreisbusse voraussichtlich erst im Frühjahr 2020. Dann sind sie auch barrierefrei und mit WLAN ausgestattet. Im September verkehren zunächst größtenteils Fahrzeuge in anderen Designs. Digitale Anzeigen an den Bussen weisen auf Liniennummer und Ziele hin. Fahrkarten sind auch in diesen Bussen erhältlich.

