Bilder: Hier feiert Höchstadt beim Pondsland-Festival

Wilde Elektro-Sause in der Bahnhofstraße - vor 9 Minuten

HÖCHSTADT - Vibrierende Bässe, duftende Foodtrucks und ein euphorisches Publikum: Am Samstag feierten Elektrofans einen knapp zwölfstündigen Party-Marathon beim Pondsland-Festival in Höchstadt. Wir haben die Party-Bilder.

Die Kulturfabrik in Höchstadt an der Aisch verwandelte sich am Samstag in eine Party-Hochburg: Aus der ganzen Region kamen feierwütige Elektrofans, um das Pondsland-Festival zu zelebrieren. Hier kommen die Bilder.