Campingbahnhof Herzo schließt: "Bulli"-Fans bedauern dies

Ausverkauf: Die "VW-Bus Freunde Franken" deckten sich noch einmal ein - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Jürgen und Ingo streifen durch den Campingbahnhof. Jürgen hat schon ein Gestänge für einen Tisch und einen wasserdichten Beutel in den Einkaufskorb gepackt. Später treffen noch ein paar mehr Stammtisch-Brüder ein. Denn die "VW-Bus Freunde Franken" treffen sich diesmal am Campingbahnhof, um sich im Ausverkauf noch einmal mit allerlei Camping-Equipment einzudecken.

Im Ausverkauf decken sich Jürgen (links) und Ingo noch einmal mit Camping-Equipment ein. Sie sind schon lange Kunden im Campingbahnhof und bedauern das Aus. © Foto: Eduard Weigert



Rabatte von 20 bis 70 Prozent gewähren die Betreiber Brigitte und Dietmar Marscholik derzeit. Denn Ende des Jahres müssen sie den Campingbahnhof schweren Herzens aufgeben – die Firma Schaeffler benötigt das Gelände anderweitig (die NN berichteten). "Wir bedauern das, wir waren mit Spaß und Leidenschaft dabei; das war unser Leben", sagen die Marscholiks. Seit 1986 führten sie den Campingbahnhof. Und fast seit Anbeginn haben auch die "VW-Bus Freunde Franken" immer hier eingekauft. "Ich bin seit 1989 Kunde", sagt Jürgen. Er habe hier die Ersatzteile für seinen ersten "Bulli" gekauft. Denn die "Bullis" sind das, was die VW-Bus Freunde verbindet. Es handelt sich um einen lockeren Zusammenschluss an Fans.

Stammtisch der „VW-Bus Freunde Franken“ diesmal am Campingbahnhof. Ende des Jahres müssen die Betreiber Brigitte und Dietmar Marscholik (rechts) aufhören. © Foto: Eduard Weigert



Einmal im Monat trifft man sich in Herzogenaurach am Verkehrsübungsplatz oder in der FC-Heimkantine – zum Austausch und zum Fachsimpeln; meistens kommen zwischen fünf und zehn Personen zu den Treffen. Ein "Bulli" sei einfach etwas Besonderes, finden die Stammtisch-Brüder. "Wenn ich in diesem Auto sitze, ist es sofort wie Urlaub", sagt Jürgen. Und Ingo ergänzt: "Es ist ein Fahrgefühl der Freiheit."

Neue "Bulli"-Freunde sind übrigens gerne gesehen. Nähere Informationen auf Facebook unter "VW-Bus Freunde Franken" oder im Internet: www.nordbayerntreffen.de