Crash am Tag vor der Fahrprüfung

Unglücksrabe fährt in den Straßengraben - vor 22 Minuten

HAUNDORF/BEUTELSDORF - Am Freitag hätte ein Fahrschüler aus Erlangen seine Prüfung zum Motorradführerschein ablegen sollen, doch die musste er verlegen: Am Abend zuvor, in der Abschluss-Fahrstunde, hatte er einen Unfall und zog sich dabei Verletzungen zu.

Am Donnerstag gegen 19.25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Motorrad, gefolgt von seinem Fahrlehrer, die Kreisstraße ERH 25 von Haundorf in Richtung Beutelsdorf. Auf der Strecke kam er ohne Fremdeinwirkung aus unbekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn nach rechts ins Bankett ab.

Es gelang ihm nicht mehr, vom Bankett zurück auf die Fahrbahn zu steuern. Stattdessen fuhr er in den neben der Fahrbahn befindlichen Graben und stürzte mit seinem Motorrad. Der Fahrlehrer hatte keine Möglichkeiten, noch auf seinen Schüler einzuwirken.

Der Krad-Fahrer kam leicht verletzt mit diversen Prellungen in die Chirurgie nach Erlangen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Fremdschaden entstand weiter nicht.

nn