CSU: Erprobte Ratsmitglieder wollen es wieder wissen

Opposition im Stadtrat von Herzogenaurach stellt Bewerber für Kommunalwahlen 2020 vor: Elf Frauen, 19 Männer. - vor 41 Minuten

HERZOGENAURACH - Die CSU Herzogenaurach hat die Liste ihrer Kandidaten für die Stadtratswahlen am 15. März 2020 veröffentlicht. Elf Frauen und 19 Männer bewerben sich um die insgesamt 30 Ratssitze. Listenplatz 1 wird Sabine Hanisch einnehmen, die bereits der Öffentlichkeit vorgestellte Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters. Alle aktuell für die CSU im Rat Vertretenen wollen erneut ein Mandat erringen.

Sabine Hanisch, CSU-Bürgermeisterkandidatin und Stadtratskandidatin in Herzogenaurach für die Kommunalwahlen 2020. Sie war bereits vorab nominiert worden. Archivfoto: Rainer Groh © Rainer Groh



Eine Besonderheit: CSU-Stadtrat Konrad Körner wird auf der Liste der Jungen Union stehen. Wie bereits kurz berichtet, will die Junge Union Herzogenaurach mit Ortsvorsitzendem Simon Dummer eine eigene Stadtratsliste präsentieren.

Die CSU-Liste, noch nicht ihre Listennummerierung, die bei der Nominierungsversammlung am 26. September erfolgt, stellten die Bürgermeisterbewerberin Sabine Hanisch, CSU-Fraktionsvorsitzender Bernhard Schwab, Antje Körner, CSU-Ortsvorsitzende und Walter Drebinger, CSU-Stadtrat und im Ortsvorstand, der Öffentlichkeit vor. Bekannte Namen, die bis auf Beutelsdorf alle Ortsteile abdecken, sind zu lesen:

Klaus Beck, Betriebsrat bei Siemens, aktiv bei den Delphinen und der DLRG, Nicole Danhof, aus der Leitung des Martin-Luther-Kindergartens, Walter Drebinger, Stadtrat, Schmiedemeister. Erstmals um ein Mandat bewirbt sich Christine Edgar, Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik, aktuell Präsidentin des Zonta Service Clubs. Frank Gäbelein, Jurist, CSU-Stadtrat, will wieder ins Gremium einziehen. Kathrin Gebhard, Maßschneiderin in Zweifelsheim, aktiv in der Frauenunion, hat sich bereits einmal beworben.

Christa Glasauer, die einen Stand auf dem Wochenmarkt hat und in der katholischen Kirche engagiert ist, bewirbt sich. Ebenso Unternehmer René Handl aus Hauptendorf, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren. Maggie Herber, MTA, aktiv bei der Lebenshilfe, wurde genannt. Weiterhin Anja Herbig, aktiv im KCH, demnächst bei Puma. Astrid Holzammer, von Beruf Diplom-Betriebswirtin, engagiert sich bei Parents for Future. Jüngster auf der Liste ist Samuel Hynek (34), tätig als Finanzplaner, ehrenamtlich bei Karnevalsclub, THW und Feuerwehr Burgstall. CSU-Ortsvorsitzende Antje Körner, Thoma Kotzer, im Vorsitz der Förder- und Werbegemeinschaft, der längstgediente CSU-Rat, Bäckermeister Franz-Josef Lang, der seit über 30 Jahren im Gremium präsent ist, Sebastian Lang, Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte und Radu Mudura, Gas- und Wasserinstallateur, Vorstandsmitglied des KCH, sind ebenfalls Kandidaten.

Ferner Fotohändler Stefan Müller, gleichzeitig im FöWe-Vorstand, Landtagsabgeordneter und 1. FCH-Vorsitzender Walter Nussel aus Burgstall, Bäckermeister Christian Polster aus Haundorf, Diplom-Biologin und Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Jennifer Prockl, Sozialpädagogin Ille Prockl-Pfeiffer, aktuell die einzige CSU-Stadträtin, Geschäftsmann Norbert Scholian, der bereits Nachrücker auf der Liste 2014 war. Auch Bernhard Schwab, CSU-Fraktionsvorsitzender bewirbt sich erneut, ferner Physiker Martin Sutter aus dem CSU-Ortsvorstand, Architekt Ralf Wenisch, engagiert bei der "Soli".

Auch Stephan Wirth, Apotheker, will wieder in den Stadtrat einziehen, ebenso Informatiker Philipp Zeitschel, aktiv in der Feuerwehr Hammerbach. Kurt Zollhöfer ist auch einer der langjährigen Stadträte, die wiederum um einen Ratssitz kämpfen wollen.

Bei einer Tour nach den Ferien "Sabine auf Empfang" will die ursprünglich aus Bremen stammende Bürgermeister-Aspirantin Wünsche der Bürger aufnehmen, die ins Wahlprogramm fließen sollen. Dafür wurden bereits sieben Arbeitskreise gebildet: Umwelt und Klimaschutz, Verkehr und Infrastruktur, Soziales und Bildung, Finanzen und Kommunales, Ehrenamt, Sicherheit und Ordnung, Innenstadt und Wirtschaft. "Die CSU", so Walter Drebinger rückblickend, sei "mit vielen Anträgen in der Opposition fleißig gewesen. Angenommen wurden sie eher selten."

EDITH KERN-MIEREISZ