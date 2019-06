CSU Herzogenaurach zieht mit Hanisch in den Wahlkampf

HERZOGENAURACH - Sabine Hanisch tritt, als erste Frau überhaupt, für die CSU zur Bürgermeisterwahl an. Vorgeschlagen, wie berichtet, vom Ortsvorstand und der Stadtratsfraktion, hat die 53-Jährige am Donnerstagabend von der Mitgliederversammlung das Vertrauen erhalten – mit 29 von 34 abgegebenen und 31 gültigen Stimmen.

Blumen für die Nominierte. Sabine Hanisch, flankiert von Andrea Nahr, Antje Körner, Ute Salzner, Konrad Körner und Bernhard Schwab (v. l.). © Foto: Rainer Groh



Die selbstständige Geschäftsfrau, die in Hammerbach wohnt und in Herzogenaurach ein Inkasso-Büro betreibt, hatte keine Gegenkandidaten bei der Nominierung im Gasthaus Schuh in Dondörflein. Ortsverbandsvorsitzende Antje Körner bezeichnete Sabine Hanisch als Frau mit Tatkraft, Ausstrahlung und dem Vermögen zuzuhören, was sie geeignet mache für das Amt der Bürgermeisterin.

Auch Fraktionschef Bernhard Schwab äußerte sich überzeugt von der Kandidatin. Sie sei dynamisch, auch aggressiv, wenn sie etwas durchsetzen möchte. Sabine Hanisch, seit langem im CSU-Ortsvorstand, habe sich selbst ins Spiel gebracht, sagte Schwab: "Sie will das." Auch stünde eine Bürgermeisterin der Stadt Herzogenaurach gut an. Und, so Schwab, es sei erklärtes Ziel der Herzogenauracher CSU, die Mehrheit im Stadtrat und auch den Bürgermeistersessel zurückzuerobern.

Dass sie sich das zutraut, daran ließ die Kandidatin in ihrer Vorstellungsrede vor der geheimen Abstimmung keinerlei Zweifel. Sie, Spross einer Bremer Fabrikantenfamilie, könne Interessen ausgleichen, Kompromisse finden, verwalten und gestalten. Während der Amtsinhaber ausschließlich auf Sendung sei, sei sie auf Sendung und auf Empfang.

Sabine Hanisch sprach von drei Themenfeldern, die sie beackern wolle. So müsse die Stadt, vor allem die Innenstadt, "sichtbarer werden", wie sie es formulierte. Sie wolle einen Wochenmarkt schaffen, "der diesen Namen auch verdient", das Stadtmarketing komplett neu organisieren, die Verwaltung mehr zum Dienstleister machen: "Wir brauchen Pep in der Innenstadt". Ein Shuttle-Bus von den Outlets in den Stadtkern stehe auf ihrer Agenda.

Das zweite Themenfeld: Sie wolle das soziale Leben in der Stadt facettenreicher machen, sagte Sabine Hanisch. Nach ihren Erfahrungen, als sie 2009 nach Herzogenaurach zog, wolle sie die Vernetzung der Neubürger in den Ortsteilen fördern, aber auch die Kinderbetreuung weiter ausbauen und vielfältige Betreuungsangebote für Ältere schaffen.

Infrastruktur ist das dritte Themenfeld der Kandidatin. Sie zählte auf: Radweg-Ausbau, zuerst von Hammerbach bis Haundorf, den Bau der Südumgehung, den vierspurigen Ausbau des gesamten Hans-Ort-Rings, Schienenanbindung durch die StUB, aber auch mit der Möglichkeit einer Aurachtalbahn.

Es gab starken Beifall, bevor Konrad Körner als Wahlleiter zur Abstimmung bat. Grußworte mit ausdrückliche Unterstützung gab es von der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Ute Salzner und – per Brief, den Antje Körner verlas – von der Ortsvorsitzenden der Frauen-Union, Ruthild Schrepfer. Sie sehe eine reelle Chance für die Kandidatin.

