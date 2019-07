Das goldene vierte Viertel bei den Herzo Rhinos

Erst macht die eigene Laufverteidigung zu schaffen, dann dreht die Offense doch noch die Partie - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - )) "Erinnert euch daran, was wir euch erzählt haben", ruft Niklas Benz, Defensive Coordinator der Herzo Rhinos, während er im Zelt an der Taktiktafel steht und seine Defensivspieler um sich geschart hat. "Erinnert euch: Im vierten Quarter werden Football-Spiele entschieden. Wenn die letzten zwei Minuten anbrechen, dann ist unsere Zeit gekommen."

Eine Zeitlang sind die Rhinos den Coburgern (weiße Trikots) nur hinterhergerannt: am Ende reicht es aber doch zum Sieg. © Foto: Anja Hinterberger



Doch noch während Benz seine Defensive auf die womöglich entscheidenden Momente dieser Partie vorbereitet, steht die Offense der Rhinos auf dem Rasen und geht in Formation. Quarterback Andreas Neumüller macht sich bereit. Weiter Wurf auf die rechte Seite. Receiver Flavio Lodeserto steht goldrichtig in der Endzone. Und dreht das Spiel mit seinem Touchdown zum 14:9.

Dabei sieht es zu Beginn noch nach einem ganz schwierigen Tag aus. Obwohl die Coburg Trojans bisher kein Ligaspiel gewinnen konnten, hatten sie drei Wochen Zeit, um sich auf die Rhinos vorzubereiten. Und tatsächlich hat das Herzogenauracher Team zunächst massive Probleme einen roten Faden zu finden. Der Coburger Pass Rush lässt kaum längere Ballbesitzphasen zu. Bis ins zweite Viertel hinein schwappt die Begegnung bei 0:0 vor sich her.

American-Football-Partien haben mit der Evolutionstheorie mehr gemeinsam als es auf den ersten Blick scheinen mag. Genauso wie die Lebewesen auf dem Planeten immer wieder aufeinander reagieren und sich an neue Umstände anpassen, um daraus einen Überlebensvorteil zu ziehen, so sind auch Football-Spiele geprägt von einem permanenten Aufeinander-Reagieren und Aneinander-Anpassen. Bei jedem Spielzug läuft die Suche nach den Schwachstellen des Gegners. Und stets steht dabei die Frage auf dem Rasen: Wie nutze ich diese Schwachstellen, bevor der Gegner überhaupt bemerkt, dass er welche hat?

Das Anpassungs- und Reaktionsspektakel führt dann meist dazu, dass Football-Spiele in Wellen verlaufen. Mal dominiert das eine Team, dann plötzlich wieder das andere. Und wer seine Dominanzphasen am besten ausnutzt, der gewinnt meist auch die Partie. Im Spiel zwischen den Rhinos und den CoTrojans sind es die Nashörner, die sich als Erstes einen Vorteil herausspielen. 0:3 liegen sie zurück, als plötzlich alles zu gelingen scheint. Die Offense, die bis dahin kriselt, läuft Ende des zweiten Viertels heiß. Andreas Neumüller macht sich bereit. Weiter Wurf auf die linke Seite. Receiver Flavio Lodeserto steht goldrichtig in der Endzone. Eine Kombination, die sich auch am Ende noch als gewinnbringend erweisen wird.

Doch nach der Halbzeit scheint das Coburger Trainerteam die Schwachstelle im Defensivverbund der Rhinos entdeckt zu haben: Die Laufverteidigung. In fast jedem Spielzug lassen die Gäste das Ei jetzt durch die Lücken der gegnerischen Verteidigung laufen. Der Defensive Line der Rhinos gelingt es nicht, die Löcher zu stopfen, von den Linebackern dahinter kommt zu wenig Unterstützung. Fast das komplette dritte Viertel marschiert Coburg, während die Herzogenauracher Defense mit dem Rücken zur Endzone steht und die Offense an der Seitenlinie nur zuschauen kann. Und doch hat man das Gefühl: So ganz ausgenutzt haben die Coburger ihre Drangphase eigentlich nicht. Nur mit einer 9:7-Führung gehen sie ins letzte Viertel.

Und mit dem letzten Viertel kommt die Zeit der Rhinos. Die Defense stellt sich besser auf die gegnerischen Runs ein und stoppt sie nun mehrmals. Die Offense wiederum vollführt in den entscheidenden Phasen Highlight-Plays wie den zweiten Lodeserto-Touchdown. Sie gehen größeres Risiko und erhalten dafür den größeren Ertrag. Zwei Minuten vor dem Ende bringt ein Touchdown durch Andres Alvarez Johnson den 22:9-Sieg.

Die Rhinos holen sich somit den dritten Saisonsieg. Nun warten die Hemhofen Gechers. Wieder ein Team, das mit Vorliebe das Laufspiel zelebriert. Das große Anpassen und Reagieren geht dann von vorne los.

OLIVER KOPRIVNJAK