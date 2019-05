Das ist das Programm des 11. Klosterfrühlings

Veranstaltungsreihe in Münchaurach offeriert auch heuer wieder spannende musikalische Wege - vor 12 Minuten

MÜNCHAURACH - Sommer, Herbst, Winter, Klosterfrühling - so lautet in Münchaurach der Ablauf der Jahreszeiten. Jetzt ist es wieder soweit: Die elfte Auflage des "Münchauracher Klosterfrühlings" lockt mit drei feinen Veranstaltungen.

Der Klosterfrühling in der Klosterkirche kann kommen: Pfarramtssekretärin Gudrun Eigler überreicht die frischen Werbeprospekte an den künstlerischen Leiter Gerald Fink. © Foto: Matthias Kronau



Der künstlerische Leiter der Reihe, Gerald Fink, betonte bei der Vorstellung des Programms, dass auch heuer die Ideen nicht ausgegangen seien. "Die wunderschöne Kirche, das aufgeschlossenen Publikum - viele Künstler kommen sehr gerne nach Münchaurach."

Eine der Besonderheiten von Beginn an: Eigens für den Klosterfrühling wird eine Auftragskomposition bestellt. Dieses Mal ging der Auftrag an Christian Glowatzki aus Ergersheim bei Bad Windsheim. Das Stück "Lava-Land, Vergehen und Werden" des 1970 in Potsdam geborenen Komponisten wird am Sonntag, 26. Mai, ab 17 Uhr präsentiert. Gespielt wird es von "pm2", einem Blockflöten-Duo mit Gisela Anneser und Hildrun Wunsch. "pm2" wird die Zuhörer auch mit weiteren Stücken zu verzaubern wissen. Titel des Konzerts: "Der Zauber: Flöte".

Auftakt der Konzertreihe ist aber schon am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr. Das Dresdner Männerchorensemble "echo))" singt in ihrem Programm "Wonderful World" Werke von Johann Sebastian Bach bis Louis Armstrong. Die vier jungen Sänger sind dem Dresdner Kreuzchor entsprungen und bringen sogar ABBA-Töne mit in die Klosterkirche.

Das dritte und letzte Konzert findet am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr statt. Das Orchester "Ventuno" setzt sich aus Profi-Musikern der Region zusammen und wird "Emotionen - frisch gestrichen" bieten. Das Streichorchester spielte Werke aus Romantik, klassischer Modern und Gegenwart.

Nach jedem Konzert gibt es noch die Gelegenheit, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen.

Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der NN, in Herzogenaurach "An der Schütt" (ZAC-Rabatt für Abonnenten im Vorverkauf), außerdem im Pfarramt und auf reservix.de