"Der Klimawandel ist eine Menschenkatastrophe"

HERZOGENAURACH - Der Klimawandel ist gar keine Naturkatastrophe. Es ist eine Menschenkatastrophe. Der Mensch hat Angst auszusterben. Die Natur wird immer weiterleben. So endet ein über halbseitiger Bericht in der Welt, in dem die Erlanger Revierförsterin Heike Grumann bundesweit über ihr Lieblingsthema sprechen durfte: Wie retten wir den Wald?

Wie retten wir den Wald? Diese Frage steht für Försterin Heike Grumann im Mittelpunkt. Der Klimawandel macht den Bäumen zu schaffen. Doch nicht nur das: Grumann drängt auch darauf, dass mehr gejagt werden müsste, um den Wildverbiss zu reduzieren. Denn der junge Wald sollte ungestört nachwachsen dürfen. © Archivfoto: Matthias Kronau



Frau Grumann, wie ist die Redaktion der Welt gerade auf Sie gekommen?

Man hat mich per WhatsApp kontaktiert. Und da ich mich seit Jahrzehnten für den Ökologischen Jagdverein Bayern (ÖJV) engagiere, habe ich gerne mitgemacht. Schließlich sind Klimaschutz und Wald nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Leidenschaft.

Was erhoffen Sie sich von einem solchen Beitrag?

Es ist natürlich schon schön, wenn man einmal ein so großes Podium bekommt. Die lokale Presse kennt mich ja schon ganz gut (lacht). Das Thema "Wald" muss dringend in alle Köpfe, denn der ist essenziell für unser Leben. Dem Wald geht es momentan nicht gut. Und die Prognosen sagen, dass wir ja erst am Anfang des Klimawandels sind . . . Wir müssen dem Wald Gutes tun – und ihm eine der größten Lasten, die er zu tragen hat, nämlich den zu starken Wildverbiss, von den Schultern nehmen.

Im Gespräch mit der Welt fordern Sie, dass dringend mehr Wild geschossen werden müsse. Das macht Ihnen keine Freunde bei den Jägern – und auch bei Tierschützern. Warum muss das sein?

Rehe schädigen, wenn es zu viele sind, massiv die Triebe junger Bäume. So kann eine neue, artenreiche Waldgeneration nicht entstehen. Das wäre aber dringend nötig, weil der alte Wald vielerorts im Sterben liegt. Gerade die bei uns verbreiteten Fichten und Kiefern kommen mit dem Klimawandel nicht gut zurecht. Von oben werden sie in den heißen Sommern verbrannt, und von unten kommt zu wenig Feuchtigkeit.

Was kann man gegen dieses Waldsterben tun?

Wir vom ÖJV plädieren dafür, dass sich der Wald soweit möglich selbst verjüngen können muss. Gerade momentan wachsen selbst in reinen Kiefernwäldern ganz viele kleine Eichen nach, die aus dem letzten Herbst stammen. Es wäre ein Segen für den Wald, wenn die auch groß werden dürften. Leider werden oft alle von zu hohen Rehwildbeständen zu Bonsais verbissen. Ohne Zaunschutz geht es nur dort, wo dem Jagdgesetz entsprechend gejagt wird – und das sind leider nur wenige Flächen. Man kann ja aber nicht den ganzen Wald einzäunen . . . Wir brauchen angepasste Wildbestände, der junge Wald muss nachwachsen können.

Der Urwald am Amazonas brennt. Blutet Ihnen da nicht das Herz?

Natürlich, das ist eine Katastrophe! Wir müssen versuchen, so viel zu retten und zu erhalten wie möglich, weil dieser Regenwald essenziell ist für das Weltklima. Aber wir dürfen den Wald vor unserer Haustür nicht vergessen. Der ist wichtig für unser Wasser und für das regionale Kleinklima. Dazu sollte auch Holz als Rohstoff wieder mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Was sollte da geschehen?

Holz sollte überall da, wo es möglich ist, langlebige Produkte aus Kunststoff ersetzen oder solche, bei deren Herstellung viel CO2 freigesetzt wird. Wir sollten viel mehr Häuser aus Holz bauen, sollten wieder mehr Gebrauchsgegenstände aus Holz herstellen. Das gab es ja alles früher schon. Dabei darf der Wald auch nicht ausgebeutet oder übernutzt werden. Aber gerade im Moment gibt es viele Kapazitäten.

Seit 2010 ist Heike Grumann Leiterin des Forstreviers Erlangen. Und die 48-Jährige kümmert sich nicht nur um Wald und Flur, sondern betreibt seit jeher eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit. Der Wald liegt ihr am Herzen, und wenn es um seine Interessen geht, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Auch wenn das im Spannungsfeld Förster, Jäger, Landwirtschaft und Politik manchmal eine Gratwanderung ist.

