Dritte Liga: Es geht wieder um Handball-Punkte

Das Damenteam der TS Herzogenaurach startet am Sonntag zuhause in die Saison. - vor 55 Minuten

HERZOGENAURACH - Auftakt daheim: Nach elf Wochen Vorbereitungszeit steht für die Drittliga-Handballerinnen der Turnerschaft das erste Pflichtspiel auf dem Programm. In der heimischen Gymnasiumshalle starten die Kästl-Schützlinge am Sonntag zur gewohnten Zeit um 14.30 Uhr in die Saison. Gegner ist die Reserve des mehrmaligen Deutschen Meisters und Champions League Teilnehmers Thüringer HC.

Katka Dresslerova kam vor kurzem zur Turnerschaft nach Herzogenaurach. Die 21-jährige Tschechin soll die Mannschaft auf der Kreisposition verstärken.



Wie jedes Jahr bringt die 3. Liga zur neuen Saison auch eine neue Staffeleinteilung mit sich. Je nach Region werden die Teams einer Staffel zugeordnet, zudem kommen Liganeulinge in Form von Auf- und Absteigern hinzu. Die TSH ist weiterhin der Staffel Ost zugeordnet und muss nach wie vor auf bayerische Derbys gegen Gröbenzell, Dachau, Regensburg oder Haunstetten (alle Staffel Süd) verzichten.

Der letztjährige Meister HC Leipzig tritt ab dieser Saison mit der Ex-Herzogenauracherin Laura Wedrich in der 2. Bundesliga an. Mit dem SV Germania Fritzlar 1976 (Vizemeister 3. Liga West), Zweitligaabsteiger HSG Gedern/Nidda und der TSG Ketsch II (8.Platz 3.Liga Süd) komplettieren die beiden Aufsteiger HSG Rodgau Nieder-Roden (Oberliga Hessen) und SV Union Halle-Neustadt II (Mitteldeutsche Oberliga) die Staffel Ost.

Erneut wird das Ziel der TSH sein, das Team so schnell wie möglich einzuspielen und den Klassenerhalt früh zu sichern. Das letzte Jahr konnte die TSH mit einem fünften Tabellenplatz und einem ausgeglichenen Spielekonto abschließen. Mit dem THC II kommt am Sonntag eine Mannschaft, die für Trainer Hans-Jürgen Kästl schwer einzuschätzen ist. Zweifelsohne hat das junge Team von Trainer Goncalo da Silva Miranda eine große Qualität. Das Herzogenauracher Trainerteam erwartet vom Gegner eine offensive Abwehrformation, die auf Ballgewinne ausgerichtet ist und dann mit Tempo in den Angriff übergeht. Zudem hat der THC II mit der 1,79 m großen Jolina Huhnstock eine durchsetzungsstarke Kreisläuferin. Im neu formierten Herzogenauracher Team sind zunächst die Stammkräfte gefordert. Jana Lichtscheidel, Lisa Neumann, Laila Schneidereit und Laura Brockschmidt teilen sich den Rückraum. Die Ex-Zweitligaspielerin Stefanie Hopp hofft nach ihrer Fußverletzung auf Kurzeinsätze.

Auf den Außenbahnen sind die im letzten Jahr zweitbeste Torschützin der 3.Liga Ost Saskia Probst auf der rechten und Amelie Theobald auf der linken Außenbahn gesetzt. Wenngleich die jungen Außenspielerinnen Vanessa Heinrich und Maxime Luber schon in den Startlöchern stehen. Im Tor ergänzen sich die beiden 20- und 21-Jährigen Milena Deppisch und Juliane Gerling hervorragend.

Allein die Besetzung der Kreisposition dürfte noch offen sein. Hier stehen mit Vivian Sandner und Katka Dresslerova zwei Neuzugänge im Kader. Dresslerova wechselte kurzfristig vom HC Pilsen zur TSH. Für die 21-jährige Tschechin war es immer ein Traum, in Deutschland leistungsorientiert Handball zu spielen: "Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich die Gelegenheit bot."

lem