Erste Ernte beim Urban Gardening im Herzo Garten

Auf dem Areal An der Schütt trifft sich jeden Mittwoch um 17 Uhr zur Gartenpflege - vor 20 Minuten

HERZOGENAURACH - Die ersten Radieschen sind reif im Herzo Garten, Erdbeeren gibt es und auch die ersten Johannisbeeren. Und inzwischen eine feste Gruppe, die sich jeden Mittwoch um 17 Uhr zur Gartenpflege trifft.

Die Gruppe, die sich jeden Mittwoch am Herzo Garten trifft: Mit Bürgermeister German Hacker (l.), vhs-Chef Oliver Kundler (5. v. r.), Umweltbeauftragter Monika Preinl (3. v. l.) und Projekt-Betreuerin Anna Meißner (4. v. r.). Foto: Foto: Rainer Groh



Darunter auch zwei Bewohner des Lebenshilfe-Wohnheims wenige Meter weiter An der Schütt. Ein Glücksfall, sagt Oliver Kundler, der Leiter der Volkshochschule und quasi Chef im Garten. Denn die beiden Männer übernehmen das meiste Gießen – oft einfach so, wenn sie vorbeikommen und die fünf Hochbeete und die Blühfläche trocken sehen.

Die Gruppe hat die Hochbeete angelegt, darunter ein Bauernbeet mit Tomaten, Paprika und Ringelblumen. Gepflegt werden auch eine Vielzahl von Kräutern und ein Kinderhochbeet. Letzteres haben Kinder aus dem St. Otto-Kindergarten bepflanzt und kümmern sich auch darum, so Anne Meißner, die das Herzogenauracher Urban Gardening im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach Bildung für nachhaltige Entwicklung betreut.

Monika Preinl, die städtische Umweltbeauftragte, wirbt zusammen mit Bürgermeister German Hacker für noch mehr Beteiligung. Schulen und Kindergärten dürften sich gerne noch mit einbinden, sagt sie.

Man plane noch eine Kräuterspirale und Hochgewächse, die den Zaun zum benachbarten Grundstück der Brauerei Heller in eine "Living Wall", also eine lebende Wand, verwandeln sollen. Hopfen rankt schon an prädestinierter Stelle. Es solle, so Oliver Kundler, auch bald ein Insektenhotel kommen. Schüler der Wilhelm-Pfeffer-Schule bauen es.

rg