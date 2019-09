Eternitplatten illegal im Wald abgeladen

Stecken Dachdeckergruppen aus Osteuropa dahinter? - vor 26 Minuten

AISCH - In den vergangenen zwei Wochen haben bislang unbekannte Täter im Flurgebiet Tiefensee im Wald unerlaubt ungefähr 15 alte Faserzementplatten entsorgt. Die Polizei vermutet, dass die Eternitplatten von einer Garagendachsanierung stammen könnten.

Wiederholt seien in der Vergangenheit reisende Dachdeckergruppen aus Osteuropa festgestellt worden, schreibt die Polizei, die gezielt Bürger an der Haustür ansprechen und anbieten alte Garagendächer zu sanieren. Die Arbeiten würden dann meist mangelhaft ausgeführt, die danach gestellten Rechnungen seien überhöht – und die abgenommenen, oftmals asbesthaltigen, Faserzementplatten würden unsachgemäß in der Natur entsorgt.

Die Polizei bittet deshalb unter Telefon (0 91 93) 6 39 40 um Hinweise zu der unerlaubten Entsorgung beziehungsweise zu Dachsanierungen durch reisende Handwerker.

