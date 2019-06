Exhibitionist belästigt Kinder auf Spielplatz in Höchstadt

Polizei nimmt Hinweise zu dem unbekannten Täter entgegen - vor 28 Minuten

HÖCHSTADT AN DER AISCH - An den vergangenen Freitagnachmittag haben drei Kinder aus Höchstadt sehr unangenehme Erinnerungen: Als sie am Spielplatz am Friedhof spielten, näherte sich ihnen ein Mann. Wenig später ließ der Unbekannte seine Hose herunter und spielte an seinem Penis herum.

Laut Polizei spielten die drei Kinder am Freitag gegen 16.30 Uhr auf dem Spielplatz in der Nähe des Friedhofs in Höchstadt. Ihnen trat ein Mann gegenüber und ließ seine Hose herunter. Anschließend soll der Unbekannte an seinem Penis herumgespielt haben. Die drei Kinder ergriffen die Flucht und rannten sofort nach Hause. Dort erzählten sie ihren Eltern von dem Vorfall, die daraufhin sofort die Polizei informierten. Die Erlanger Kriminalpolizei hat sich der Sache nun angenommen.

Der Exhibitionist soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und war etwa 1,80 Meter groß. Er war schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Einen Bart hatte er laut Aussage der Kinder nicht. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte ein weiß-graues T-Shirt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder den Vorfall beobachtet haben, sollen sich unter der 091121123333 bei der Polizei melden.

