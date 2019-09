Fahranfänger zerlegt Ford bei Schlüsselfeld

Zu schnell unterwegs und in den Gegenverkehr - vor 1 Stunde

SCHLÜSSELFELD - Viel zu schnell war ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Ford Mondeo von Reichmannsdorf in Richtung Schlüsselfeld unterwegs.

In einer Rechtskurve, kurz vor Obermelsendorf, geriet er deshalb auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen.

Bei dem Aufprall erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Der 43-jährige Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Am Ford Mondeo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, am Kleintransporter ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

