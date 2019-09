Fast 19 000 Euro für krebskranke Ivana

Freundeskreis des Gymnasiums Herzogenaurach übergab Spende - vor 25 Minuten

HERZOGENAURACH - Am 27. Juli berichteten die Nordbayerischen Nachrichten von Ivanas Kampf gegen den Krebs und den Anstrengungen der Familie Sokic aus Herzogenaurach, in den USA einen neuartigen Therapieansatz aufzugreifen. Die dabei anfallenden Kosten sind erheblich, und die Nordbayerischen Nachrichten hatten in dem damaligen Artikel auf Spendenkonten hingewiesen.

Freude über so viel Spendenfreudigkeit: Die Übergabe des symbolischen Sparschecks durch Rebekka Freundl (kommissarische Vorsitzende des Freundeskreises, 2. v. l.) und Günter Blasch (Kassenwart, l.) an Ivanas Schwester Milena (r.) und ihre Mutter.



Die Schulleitung des Gymnasiums hatte im Vorfeld bereits einen Elternbrief verschickt und darin die Möglichkeit erwähnt, auf das Konto des Freundeskreises des Gymnasiums Spendenbeträge zu überweisen. Dieser Weg hat den Vorteil, dass hier keine Spesen oder Provisionen anfallen, sodass der gesamte Betrag für Ivana zur Verfügung steht.

Anfang August erstellte Günter Blasch, der Kassenwart des Freundeskreises, eine erste Zwischenbilanz mit dem Ergebnis, dass ein Betrag von fast 19 000 Euro für Ivana zusammengekommen ist. Dieser wurde nun mit einem symbolischen Sparscheck an Ivanas Schwester Milena und ihre Mutter übergeben

Die gesamte Familie Sokic dankt allen Spendern und hofft – wie auch der Freundeskreis – auf einen erfolgreichen Verlauf der Therapie. Falls noch weitere Spendengelder auf dem FGH-Konto für Ivana eingehen, werden sie natürlich ebenfalls weitergeleitet.

nn