Fest auf Deponie

40 Jahre Zweckverband Abfallwirtschaft Erlangen und Erlangen-Höchstadt - vor 0 Minuten

HERZOGENAURACH/ERLANGEN - Der Zweckverband Abfallwirtschaft, wie der Zusammenschluss seit 1988 heißt, feiert Jubiläum fast schon traditionell auf der Herzogenauracher Deponie. Dort fand die 20-Jahr-Feier 1999 statt und auch die 30-Jahr–Feier – jeweils mit einem Tag der offenen Tür.

So auch am kommenden Samstag, 29. Juni, von 10.30 bis 16 Uhr zum 40. Geburtstag.

Unter dem Motto "Alles im Griff" präsentiert der Zweckverband, wie er mit dem Abfall aus Stadt und Landkreis umgeht: Einlagerung, Recycling und Upcycling. Es gibt einen geführten Rundgang, Infostände mit Abfallberatung, eine Fahrzeugschau mit Verdichter-Fahren.

Es wird ein Zelt aufgestellt, Speisen, Getränke und Musik von den Kosbacher "Stad’l Harmonists" geboten, außerdem ein Kinderprogramm, unter anderem mit Bastel-Angeboten.

Die Geschäftsführung des Zweckverbands wirbt für die Anfahrt per Bus: Die VGN-Linien aus Erlangen halten alle an der Haltestelle Zeppelinstraße in Herzogenaurach, einen Steinwurf von der Deponie entfernt.

Außerdem weist der Veranstalter darauf hin, dass an diesem Tag auf der Deponie und dem Wertstoffhof Herzogenaurach keine Anlieferung möglich ist.

rg