Freizeitbad Atlantis: Sauna soll renoviert werden

Seit 1989 ist die Konkurrenz für das Herzogenauracher Bad gewachsen - vor 33 Minuten

HERZOGENAURACH - 1989 wurde das Atlantis Freizeitbad in Herzogenaurach eröffnet, zu Zeiten, als die Bäder-Konkurrenz noch gering war. Wie sieht das 30 Jahre später aus?

Bei schlechtem Wetter ist das Atlantis in Herzogenaurach gut besucht. Viele Familien nutzen die Gelegenheit, einen tristen Regentag schön zu gestalten. © Ralf Rödel



Die Stellplätze für zwölf Reisemobile mit Stromversorgung und notwendigen Anschlüssen erweisen sich als Zugpferd, der Seniorennachmittag dienstags für Gäste ab 60 Jahren zu vergünstigten Eintrittspreisen kommt gut an. Der Wasserspielgarten ist nach wie vor einzigartig in der Umgebung, die 2016 eröffnete Rutsche Turbo Rocket eine Attraktion. Schon von Anfang an beliebt war das Kinderabenteuerland und ist es noch.

Auch die frische Küche der externen Gastronomie, wo das Schnitzel noch geklopft wird, kommt bei Gästen an. Für Gruppenfeiern zu runden Geburtstagen ist das Atlantis eine Adresse. Sehr viele Buchungen für Kindergeburtstage verzeichnet die interne Gastronomie.

Vor dem Rottaler Bauernhaus 2014: Patrick Geiger (links) und Saunameister Uli Schnabel. Auch das beliebte Sauna-Bauernhaus muss überholt werden, um es zu erhalten.



Als das Freizeitbad Atlantis vor 30 Jahren eröffnete, existierten noch keine Spaßbäder in Bamberg, Forchheim, Hirschaid oder Langwasser. Dies ist nun der Fall.

Gleichwohl hat sich das Atlantis mit seiner Kombination aus Spaßbad und Schwimmhalle für Vereine wie DLRG und Delphin und Schulklassen bewährt. Rund 90 Prozent der Schulkinder in Herzogenaurach können schwimmen.

Permanent verbessern

Damit das Bad attraktiv bleibt, gelte es stets an Optimierung zu denken. Dies ist die Philosophie von Stadtrat und Herzo Bäder GmbH, erläutert Bäderchef Patrick Geiger in einem Gespräch. Er ist seit 2014 für das Freizeitbad und das Freibad in Herzogenaurach verantwortlich.

Kaputtgespart und Fachkräftemangel. Dies seien vielerorts die Gründe für das Bädersterben aus Kostengründen, meint Geiger. Damit dies nicht passieren könne, müsse stets über Trends und Moden nachgedacht werden, die technische Ausstattung auf Stand gehalten werden.

Alljährlich wird im Atlantis während der Sommerferien eine technische Revision vorgenommen. "Ein Bad kostet Geld", stellt Geiger klar:

"Aber wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, die Betriebskosten unter stetiger Kontrolle zu halten."

Bauernhaus bedarf Renovierung

Gedanken machen sich die Verantwortlichen in den Gremien – Stadtrat, Aufsichtsrat der Herzo Bäder und Verkehrs GmbH – jedoch seit längerem über die Sauna – einer der wenigen Bereiche von Bädern, die Profit abwerfen und auch bei jüngeren Leuten im Trend liegen.

Auch durch Feedback der Gäste wird deutlich, dass die Saunalandschaft einer Erneuerung bedarf, denkt Patrick Geiger. Panoramasauna, mehr Freiflächen, Aufgusssauna, Wellness und Gastronomie werden als Ideen auch mit Fachplanern diskutiert.

Das Rottaler Bauernhaus bedürfe der Renovierung, um die Substanz zu erhalten, die Umkleiden stehen auf der Liste, abgeschlossene Ruheflächen fehlten.

Dies sei nicht die einzige Baustelle: Auch das Außenschwimmbecken, für viele im Winter ein Anziehungspunkt, sei sanierungsbedürftig nach häufigen Fliesenschäden oder durch ein Stahlbecken zu ersetzen.

Diese Vorhaben sind Teil einer Längerfrist-Agenda.

In den vergangenen zwei Jahren sei sehr viel Geld in die Technik investiert worden. Bei jedem Schritt – etwa der Wellenmaschine mit Frequenzrichter oder der Filtersanierung – werde Energieeffizienz berücksichtigt. Der 30. Geburtstag des Freizeitbades Atlantis wird am Sonntag, 20. Oktober von 13 bis 17 Uhr mit einer "Fun und Action Party" gefeiert. Zum regulären Eintrittspreis bietet der Event-Veranstalter Zephyrus Action und Wasserspiele.

Für Wohnmobilisten ist dies interessant:

Pro Tag (24 Stunden) sind für die Stellplatznutzung 9 Euro zu bezahlen. Dies schließt einen Gutschein über 2 Euro für einen Eintritt in das Freizeitbad oder die Gastronomie im Atlantis ein. Parktickets sind an der Hauptkasse im Freizeitbad Atlantis erhältlich. Der Stellplatz für Wohnmobile im Aurachtal mit Blick zum Aurachgrund und Eckenmühle hat ganzjährig, 365 Tage, 24 Stunden geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.