In der Industriestraße in Adelsdorf brannte der Dachstuhl eines Hauses komplett ab. Die Brandursache ist noch unklar.

Mister Europa: Martin Schulz auf Wahlkampftour in Höchstadt

Bei den Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Hof haben die Röttenbacher Besenbinder großartige Erfolge erzielt. Hier ein paar Bilder.

Manege frei: Die Eiskunstläuferinnen und -läufer des ESC Höchstadt entführten ihr Publikum am Samstag in die Welt des Zirkus. Schon seit Januar übten 200 Aktive jeglichen Alters für die farbenprächtige Eisshow "Zirkus on Ice". Von Magiern, Akrobaten, Clowns sowie vielfältigsten Tieren bis hin zu gigantischen Licht- und Feuershows war alles geboten! Wir haben die Bilder!