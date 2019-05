Fröhlichs erlebten Konzertabenteuer in Baku

HERZOGENAURACH - Vor knapp vier Jahren unternahm das Ensemble "MünchenKlang", in dem die Herzogenauracher Geschwister Katharina Fröhlich als Konzertmeisterin und ihr Bruder Peter am Kontrabass spielen, die letzte Auslandstournee. Nun wurde MünchenKlang zu einer besonderen Tournee eingeladen: von Olga Rostropowitsch, der Tochter des berühmten Cellisten Mstislaw Rostropowitsch, der vor genau zwölf Jahren, am 27. April 2007, starb.

Die musikalischen Geschwister Katharina und Peter Fröhlich vor dem Plakat des Rostropowitsch-Festivals in Baku. © Fröhlich



Die "Rostropowitsch-Foundation" hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Musiker und musizierfreudige Menschen zu unterstützen – ganz wie es der legendäre Cellist selbst getan hat. Sie veranstaltet seit zehn Jahren das Internationale Rostropowitsch-Festival, bei dem Starmusiker wie Pinchas Zukerman, Maxim Vengerov oder Zubin Metha auftraten. Austragungsort in diesem Jahr: Baku am Kaspischen Meer, wo Rostropowitsch geboren wurde.

Dass "MünchenKlang" eingeladen wurde, verdankt das Ensemble einer Entscheidung Olga Rostropowitschs, die durch einen Bekannten auf einen CD-Mitschnitt von Carl Orffs "Carmina Burana" aufmerksam gemacht wurde, die MünchenKlang 2017 in der Berliner Philharmonie aufführte.

Ende April war das Ensemble auf Tour: Von München ging es über Istanbul nach Baku, aserbaidschanische Hauptstadt. Aserbaidschan ist außerdem für seinen Teppichhandel, seine Ornamente und natürlich seine reichen Erdölvorkommen bekannt. Außerdem wurden die Fröhlichs über die jüngere Geschichte des Landes informiert. So erfuhren sie, warum die Aserbaidschaner nicht gut auf Michail Gorbatschow zu sprechen sind und wie es zu dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan kam, der bis heute anhält.

Westlich orientiert

Es fällt auf, dass die Landesbevölkerung sehr westlich orientiert und sehr liberal eingestellt ist. Möglicherweise spielt dabei eine Rolle, dass in Baku einmal jährlich das Rennen um den Großen Preis von Aserbaidschan als ein Lauf der Formel-Eins-Weltmeisterschaft stattfindet. So war während des gesamten Aufenthaltes die ganze Strandpromenade ähnlich wie in Monaco für die Rennstrecke "Baku City Circuit" gesperrt.

Das Ensemble „MünchenKlang“ trat beim Rostropowitsch-Festival im aserbaidschanischen Baku auf. © Fröhlich



Beim Höhepunkt der Reise, dem Konzert am 27. April, zwölfter Todestag Rostropowitschs, wurde zum Abschluss des diesjährigen Festivals die "Unvollendete Sinfonie" von Franz Schubert gespielt, die in ihrer Stimmung gut zu dem Gedenkcharakter des Konzertes passte.

Den zweiten Teil des Konzertes bildete auf Wunsch von Olga Rostropowitsch das Lieblingswerk ihres Vaters, das Requiem des französischen Komponisten Gabriel Fauré. Ergänzt wurden diese beiden symphonischen Schwerpunkte durch die Zugabe, das bekannte Sakralstück "Ave verum corpus" von Wolfgang Amadé Mozart.

Gespielt hat "MünschenKlang" in der 2500 Sitzplätze fassenden Konzerthalle "Heydar-Aliyev-Palace", benannt nach Heydar Aliyev, dem ersten Präsidenten des unabhängigen Aserbaidschan, der auch heute noch im ganzen Land sehr verehrt wird.

Das Publikum war hingerissen vom Konzert, es ging soweit, dass einige Zuschauer, auch Kinder, nach dem letzten Ton zur Bühne kamen und dort um ein Foto mit den Solisten Anna Karmasin und Ludwig Mittelhammer baten.

