Fußball: Herzogenaurach erlebt daheim Desaster

Im Landesliga-Kellerduell gegen den SV Mitterteich geht der 1. FCH mit 2:6 unter - vor 19 Minuten

HERZOGENAURACH - Die Pumas wussten um die Bedeutung des Spiels. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden sitzt man im Tabellenkeller fest, bei einem Sieg ist der Anschluss zum Mittelfeld hergestellt. Es wurde der Keller.

Obwohl der 1. FC Herzogenaurach (blau-schwarz) sein Landesliga-Heimspiel offensiv und mutig anging, mussten die Pumas am Ende dennoch ein bitteres 2:6 gegen den deutlich effektiver agierenden SV Mitterteich einstecken. © Niko Spörlein



Obwohl der 1. FC Herzogenaurach (blau-schwarz) sein Landesliga-Heimspiel offensiv und mutig anging, mussten die Pumas am Ende dennoch ein bitteres 2:6 gegen den deutlich effektiver agierenden SV Mitterteich einstecken. Foto: Niko Spörlein



Beim Warmmachen fiel auch noch Jens Reinhardt verletzt aus. Die Pumas begannen ihr Heimspiel offensiv und hatten in der vierten Minute den ersten Torschuss. Optisch überlegen und mit mehr Ballbesitz drängten die Hausherren den SV zunächst meist in dessen Hälfte.

Insgesamt elf Torschüsse und Kopfbälle flogen in der ersten Halbzeit auf das Gästegehäuse – ein Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Die Gäste aus Mitterteich agierten effektiver: Bereits der zweite Torschuss landete zur 0:1-Führung im Netz. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau konnte sich Kießling die Ecke aussuchen. Nach dem zweiten Lattentreffer der Gastgeber erzielten die Gäste mit ihrem vierten Torschuss das 0:2 nach einem bösen Stellungsfehler in der Abwehr der Pumas, erneut durch Kießling.

Nur zwei Minuten später erzielte Amling den 1:2-Anschlusstreffer per Handelfmeter. Die Euphorie währte aber nur bis zur 45. Minute. Nach unnötigem Ballverlust half dem FCH nur noch ein Foulspiel im eigenen Strafraum. Den Elfmeter verwandelte wieder Kießling sicher zum 1:3 Pausenstand.

Alle FCH-Hoffnungen waren spätestens in der 47. Minute begraben. Wiederum gab es einen katastrophalen Ballverlust im Spielaufbau, Lorenz erhöhte in der 47. Minute auf 1:4. Sieben Minuten später spazierte Grünauer mit dem Ball am Fuß durch die Hälfte der Pumas und erzielte mühelos das 1:5. Auf ähnliche Weise schoss Amling das 2:5 nach 65 Minuten. Die Pumas spielten weiter nach vorn und hatten auch gute Gelegenheiten, ein Tor gelang nicht mehr. Auf der anderen Seite gelingt Federer in der 90. Minute unbedrängt der 2:6 Endstand per Kopf. Damit tauscht Herzogenaurach mit Mitterteich den Tabellenplatz und rutscht auf den Relegationsplatz 15 ab. Dieses sportliche Desaster war definitiv keine Ermutigung für den Rest der Fußball-Saison, aus dem Keller heraus zu kommen, wird für den FCH sehr schwer werden.

ULRICH ZEITSCHEL