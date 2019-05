Ging schief: Unter Alkohol rückwärts in die falsche Garage

62-jährige Autofahrerin verursachte in Höchstadt 1000 Euro Schaden - vor 45 Minuten

HÖCHSTADT - Die Garagen zweier benachbarten Wohnanwesen hat eine 62-jährige Pkw-Fahrerin am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr verwechselt – mit entsprechenden Folgen.

Symbolfoto



Sie fuhr wie gewohnt rückwärts in die Zufahrt, übersah dabei jedoch das halb verschlossene Lamellentor der Doppelgarage und drückte dieses rund 30 Zentimeter nach innen.

Trotz des Anstoßes versuchte sie noch weitere Male rückwärts in die "falsche" Garage einzufahren. Nachdem sie ihren Irrtum bemerkte, versuchte sie nun in die "richtige" Einfahrt einzufahren. Dies klappte ebenfalls nicht. Die Fahrerin ließ daher ihren Pkw am Fahrbahnrand stehen und begab sie sich in ihr Haus, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern.

Beim Öffnen der Haustür konnten die Polizeibeamten schnell den Grund ihres eigenwilligen Fahrverhaltens feststellen. Die 62-Jährige war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde sofort sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

